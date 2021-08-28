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День авиации Украины: история, поздравления к празднику

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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День авиации Украины: история, поздравления к празднику Новость обновлена 26 августа 2021, 18:23
День авиации Украины

Дата празднования Дня авиации Украины уникальна для каждого года.

Каждый год, в последнюю субботу августа в Украине отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации. В 2021 году праздник припадает на 28 августа.

День авиации был учрежден Указом президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года в поддержку инициативы работников авиационной промышленности и транспорта Украины.

Стоит отметить, что за 30 лет независимости в Украине авиация достаточно развита. Есть и сеть аэропортов, в том числе международных, осуществляется успешное самолетостроение, открыты летные школы, училища и университеты.

Также, Украина может гордиться предприятием серийного обслуживания "Антонов", на котором был разработан и собран самый большой в мире самолет со сверхбольшой грузоподъемностью — Ан-225 "Мрия".

"Телеграф" собрал самые красивые картинки и открытки с поздравлениями, чтобы Вы могли поздравить представителей этой профессии с их профессиональным праздником.

Также 28 августа отмечается великий церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. "Телеграф" сообщает, что можно и нельзя делать в этот праздник.

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