День авиации Украины: история, поздравления к празднику

Дата празднования Дня авиации Украины уникальна для каждого года.

Каждый год, в последнюю субботу августа в Украине отмечается профессиональный праздник гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта — День авиации. В 2021 году праздник припадает на 28 августа.

День авиации был учрежден Указом президента Украины № 305/93 от 16 августа 1993 года в поддержку инициативы работников авиационной промышленности и транспорта Украины.

Стоит отметить, что за 30 лет независимости в Украине авиация достаточно развита. Есть и сеть аэропортов, в том числе международных, осуществляется успешное самолетостроение, открыты летные школы, училища и университеты.

Также, Украина может гордиться предприятием серийного обслуживания "Антонов", на котором был разработан и собран самый большой в мире самолет со сверхбольшой грузоподъемностью — Ан-225 "Мрия".

"Телеграф" собрал самые красивые картинки и открытки с поздравлениями, чтобы Вы могли поздравить представителей этой профессии с их профессиональным праздником.

Также 28 августа отмечается великий церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. "Телеграф" сообщает, что можно и нельзя делать в этот праздник.