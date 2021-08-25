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Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник

Автор
А. Барабан
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Автор
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Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник Новость обновлена 24 августа 2021, 14:35
Успение Пресвятой Богородицы 2021

Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных праздников.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Отметим, что Успение — один из двенадцати крупнейших христианских праздников.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы

В этот день принято посещать церковь. Верующие приходят к иконе с изображением Богородицы, принося ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы:

  • Нежелательно ругаться и ссориться.
  • Не стоит ходить босиком по росе.
  • Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь.
  • Незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать с утра.
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Приметы на Успение:

  • Какая Первая Пречистая – такая и осень.
  • Появилась радуга на небе – осень обещает быть теплой.
  • Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.
  • Хорошая погода на Успение — бабье лето будет прохладным.
  • Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много.
  • Гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой.
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