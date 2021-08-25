Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник

Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных праздников.

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Отметим, что Успение — один из двенадцати крупнейших христианских праздников.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.

Успение Пресвятой Богородицы

В этот день принято посещать церковь. Верующие приходят к иконе с изображением Богородицы, принося ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы:

Нежелательно ругаться и ссориться.

Не стоит ходить босиком по росе.

Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь.

Незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать с утра.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Приметы на Успение: