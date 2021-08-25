Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно и нельзя делать в праздник
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Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных праздников.
Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Отметим, что Успение — один из двенадцати крупнейших христианских праздников.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.
В этот день принято посещать церковь. Верующие приходят к иконе с изображением Богородицы, принося ей цветы. Так как на этот период припадает окончание летней уборки урожая, то также освящают семена и колоски пшеницы.
На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.
Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы:
- Нежелательно ругаться и ссориться.
- Не стоит ходить босиком по росе.
- Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь.
- Незамужней девушке нельзя ни с кем разговаривать с утра.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Приметы на Успение:
- Какая Первая Пречистая – такая и осень.
- Появилась радуга на небе – осень обещает быть теплой.
- Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.
- Хорошая погода на Успение — бабье лето будет прохладным.
- Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много.
- Гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой.