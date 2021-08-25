Коли Успіння Пресвятої Богородиці в 2021 році: що можна і не можна робити в свято
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Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти головних свят.
Щорічно 28 серпня православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Відзначимо, що Успіння — один з дванадцяти найбільших християнських свят.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці встановлене в пам’ять про смерть Божої Матері, Святої Діви Марії.
У цей день заведено відвідувати церкву. Віряни приходять до ікони із зображенням Богородиці, приносячи їй квіти. Оскільки на цей період припадає закінчення літнього збирання врожаю, то також освячують насіння і колоски пшениці.
На Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.
Що не можна робити в свято Успіння Богородиці:
- Небажано лаятися і сваритися.
- Не варто ходити босоніж по росі.
- Не можна 28 серпня надягати стару або незручне взуття.
- Незаміжньої дівчини не можна ні з ким розмовляти з ранку.
- Не варто зловживати алкоголем.
Прикмети на Успіння:
- Яка Перша Пречиста — така й осінь.
- З’явилася веселка на небі — осінь обіцяє бути теплою.
- Польові квіти пахнуть сильніше звичайного — до негоди.
- Гарна погода на Успіння — бабине літо буде прохолодним.
- Туман на Успіння: запасайтеся великий кошик — грибів буде багато.
- Гроза на Успіння — осінь буде ранньою і дощовою.
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