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Коли Успіння Пресвятої Богородиці в 2021 році: що можна і не можна робити в свято

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Коли Успіння Пресвятої Богородиці в 2021 році: що можна і не можна робити в свято Новина оновлена 24 серпня 2021, 14:35
Успіння Пресвятої Богородиці 2021

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти головних свят.

Щорічно 28 серпня православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Відзначимо, що Успіння — один з дванадцяти найбільших християнських свят.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці встановлене в пам’ять про смерть Божої Матері, Святої Діви Марії.

Успіння Пресвятої Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці

У цей день заведено відвідувати церкву. Віряни приходять до ікони із зображенням Богородиці, приносячи їй квіти. Оскільки на цей період припадає закінчення літнього збирання врожаю, то також освячують насіння і колоски пшениці.

На Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.

Що не можна робити в свято Успіння Богородиці:

  • Небажано лаятися і сваритися.
  • Не варто ходити босоніж по росі.
  • Не можна 28 серпня надягати стару або незручне взуття.
  • Незаміжньої дівчини не можна ні з ким розмовляти з ранку.
  • Не варто зловживати алкоголем.

Прикмети на Успіння:

  • Яка Перша Пречиста — така й осінь.
  • З’явилася веселка на небі — осінь обіцяє бути теплою.
  • Польові квіти пахнуть сильніше звичайного — до негоди.
  • Гарна погода на Успіння — бабине літо буде прохолодним.
  • Туман на Успіння: запасайтеся великий кошик — грибів буде багато.
  • Гроза на Успіння — осінь буде ранньою і дощовою.
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