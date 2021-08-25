Коли Успіння Пресвятої Богородиці в 2021 році: що можна і не можна робити в свято

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти головних свят.

Щорічно 28 серпня православна церква відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Відзначимо, що Успіння — один з дванадцяти найбільших християнських свят.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці встановлене в пам’ять про смерть Божої Матері, Святої Діви Марії.

Успіння Пресвятої Богородиці

У цей день заведено відвідувати церкву. Віряни приходять до ікони із зображенням Богородиці, приносячи їй квіти. Оскільки на цей період припадає закінчення літнього збирання врожаю, то також освячують насіння і колоски пшениці.

На Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.

Що не можна робити в свято Успіння Богородиці:

Небажано лаятися і сваритися.

Не варто ходити босоніж по росі.

Не можна 28 серпня надягати стару або незручне взуття.

Незаміжньої дівчини не можна ні з ким розмовляти з ранку.

Не варто зловживати алкоголем.

Прикмети на Успіння: