28 серпня православні відзначають велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці.

Щорічно 28 серпня православна церква відзначає одне з дванадцяти головних свят — Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято символізує кінець життя на землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.

28 серпня треба відвідати церкву і помолитися Богородиці.

А також, на Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з поздоровленнями, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.