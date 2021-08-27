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Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і привітання зі святом

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Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і привітання зі святом Новина оновлена 26 серпня 2021, 14:35
Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня православні відзначають велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці.

Щорічно 28 серпня православна церква відзначає одне з дванадцяти головних свят — Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято символізує кінець життя на землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.

28 серпня треба відвідати церкву і помолитися Богородиці.

А також, на Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з поздоровленнями, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.

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