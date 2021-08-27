Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і привітання зі святом
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28 серпня православні відзначають велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці.
Щорічно 28 серпня православна церква відзначає одне з дванадцяти головних свят — Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято символізує кінець життя на землі матері Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці Діви Марії.
28 серпня треба відвідати церкву і помолитися Богородиці.
А також, на Успіння було заведено займатися рукоділлям і солити різні овочі, фрукти і обов’язково огірки.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з поздоровленнями, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.
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