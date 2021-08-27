Укр

Успение Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Успение Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления с праздником Новость обновлена 26 августа 2021, 14:35
Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные отмечают великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы. 

Ежегодно 28 августа православная церковь отмечает один из двенадцати главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник символизирует конец жизни на земле матери Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Девы Марии.

28 августа необходимо посетить церковь и помолиться Богородице.

А также, на Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

"Телеграф" собрал самые красивые картинки и открытки с поздравлениями, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких с этим великим праздником.

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