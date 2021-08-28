Дата святкування Дня авіації України унікальна для кожного року.

Кожен рік, в останню суботу серпня в Україні відзначається професійне свято цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту — День авіації. У 2021 році свято припадає на 28 серпня.

День авіації був заснований Указом президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року на підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості і транспорту України.

Варто відзначити, що за 30 років незалежності в Україні авіація досить розвинена. Є і мережа аеропортів, в тому числі міжнародних, здійснюється успішне літакобудування, відкриті літні школи, училища та університети.

Також, Україна може пишатися підприємством серійного обслуговування "Антонов", на якому був розроблений і зібраний найбільший в світі літак зі надвеликою вантажопідйомністю — Ан-225 "Мрія".

"Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки з поздоровленнями, щоб Ви могли привітати представників цієї професії з їхнім професійним святом.

Також 28 серпня відзначається великий церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці. "Телеграф" повідомляє, що можна і не можна робити в це свято.