Российский певец пожаловался на отсутствие рейсов Москва-Киев и разгневал украинцев

Возмущенному Васе Обломову напомнили о причинах запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом.

В воскресенье, 29 августа, в одном из клубов Киева выступил российский музыкант, основатель и лидер группы "Чебоза", Вася Обломов, настоящее имя которого Василий Гончаренко. А накануне своего выступления артист выразил свое "фу" касательно перелета в столицу Украины.

На своей странице в Фейсбуке Обломов возмутился, что прямые рейсы между Москвой и Киевом отменены, и ему видимо было не совсем удобно добираться на свой концерт. Запрет перелетов он назвал "тупым" и добавил, что все "как летали, так и летают, просто очень неудобно".

Публикация Васи Обломова в Фейсбуке

Позиция музыканта не на шутку разозлила украинцев, и они решили напомнить Обломову о причинах того, почему было принято решение закрыть воздушный коридор между Украиной и Россией.

Стоит отметить, что артист охотно отвечал на многие комментарии и упреки в свой адрес. И даже успел "поссориться" с некоторыми из пользователей сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление российского певца Валерия Меладзе на украинском шоу "Співають всі" вызвало негодование среди украинцев.