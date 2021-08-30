Російський співак поскаржився на відсутність рейсів Москва-Київ і розгнівав українців

Обуреному Васі Обломову нагадали про причини заборони прямих рейсів між Москвою і Києвом.

У неділю, 29 серпня, в одному з клубів Києва виступив російський музикант, засновник і лідер групи "Чебоза", Вася Обломов, справжнє ім’я якого Василь Гончаренко. А напередодні свого виступу артист висловив своє "фу" щодо перельоту до столиці України.

На своїй сторінці в Фейсбуці Обломов обурився, що прямі рейси між Москвою і Києвом скасовані, і йому, здається, було не зовсім зручно добиратися на свій концерт. Заборону перельотів він назвав "тупою" і додав, що всі "як літали, так і літають, просто дуже незручно".

Публікація Васі Обломова в Фейсбуці

Позиція музиканта не на жарт розлютила українців, і вони вирішили нагадати Обломову про причини того, чому було прийнято рішення закрити повітряний коридор між Україною і Росією.

Варто відзначити, що артист охоче відповідав на багато коментарів і критику на свою адресу. І навіть встиг "посваритися" з деякими з користувачів мережі.

Раніше, "Телеграф" писав, що виступ російського співака Валерія Меладзе на українському шоу "Співають всі" викликало обурення серед українців.