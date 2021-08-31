Годовалый племянник Шэрон Стоун умер после отказа органов
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В 2014-м году умер другой племянник актрисы — 22-летний Колин Стоун.
У голливудской актрисы Шэрон Стоун в семье случилось горе. Умер 11-летний племянник звезды.
Об этом сообщила сама Шэрон в Инстаграм, опубликовав видео с младенцем.
На кадрах видно, как младенец в подгузнике и рубашке играет с родными. Он выглядит счастливым и много смеется.
Маленький Ривер Уильям Стоун скончался 30-го августа после отказа всех внутренних органов, отмечает издание Page Six. Ривер — сын брата Шэрон Патрика.
Отметим, что в 2014 году скончался еще один племянник Шэрон Стоун — Колин Стоун. Парню было 22 года. Он был найден мертвым в собственном доме. Стоун умер от передозировки тяжелых наркотиков.
Шэрон Стоун — популярная голливудская актриса, наиболее известная по фильму "Основной инстинкт". Является лауреатом премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинантка на премию "Оскар".
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