Укр

Годовалый племянник Шэрон Стоун умер после отказа органов

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Годовалый племянник Шэрон Стоун умер после отказа органов Новость обновлена 31 августа 2021, 09:28
Шэрон Стоун

В 2014-м году умер другой племянник актрисы — 22-летний Колин Стоун.

У голливудской актрисы Шэрон Стоун в семье случилось горе. Умер 11-летний племянник звезды.

Об этом сообщила сама Шэрон в Инстаграм, опубликовав видео с младенцем.

На кадрах видно, как младенец в подгузнике и рубашке играет с родными. Он выглядит счастливым и много смеется.

Маленький Ривер Уильям Стоун скончался 30-го августа после отказа всех внутренних органов, отмечает издание Page Six. Ривер — сын брата Шэрон Патрика.

Ривер Стоун
Ривер Стоун

Отметим, что в 2014 году скончался еще один племянник Шэрон Стоун — Колин Стоун. Парню было 22 года. Он был найден мертвым в собственном доме. Стоун умер от передозировки тяжелых наркотиков.

Шэрон Стоун — популярная голливудская актриса, наиболее известная по фильму "Основной инстинкт". Является лауреатом премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинантка на премию "Оскар".

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