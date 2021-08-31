11-місячний племінник Шерон Стоун помер після відмови органів
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У 2014-му році помер інший племінник актриси — 22-річний Колін Стоун.
У голлівудської акторки Шерон Стоун в родині сталося горе. Помер 11-річний племінник зірки.
Про це повідомила сама Шерон в Інстаграм, опублікувавши відео з немовлям.
На кадрах видно, як немовля в підгузку і сорочці грає з рідними. Дитина виглядає щасливою і багато сміється.
Маленький Рівер Вільям Стоун помер 30-го серпня після відмови всіх внутрішніх органів, зазначає видання Page Six. Рівер — син брата Шерон Патрика.
Відзначимо, що в 2014 році помер ще один племінник Шерон Стоун — Колін Стоун. Хлопцеві було 22 роки. Він був знайдений мертвим у власному будинку. Колін помер від передозування важких наркотиків.
Шерон Стоун — популярна голівудська актриса, найбільш відома за фільмом "Основний інстинкт". Є лауреатом премій "Золотий глобус" і "Еммі", номінантка на премію "Оскар".
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