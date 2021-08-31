11-місячний племінник Шерон Стоун помер після відмови органів

У 2014-му році помер інший племінник актриси — 22-річний Колін Стоун.

У голлівудської акторки Шерон Стоун в родині сталося горе. Помер 11-річний племінник зірки.

Про це повідомила сама Шерон в Інстаграм, опублікувавши відео з немовлям.

На кадрах видно, як немовля в підгузку і сорочці грає з рідними. Дитина виглядає щасливою і багато сміється.

Маленький Рівер Вільям Стоун помер 30-го серпня після відмови всіх внутрішніх органів, зазначає видання Page Six. Рівер — син брата Шерон Патрика.

Рівер Стоун

Відзначимо, що в 2014 році помер ще один племінник Шерон Стоун — Колін Стоун. Хлопцеві було 22 роки. Він був знайдений мертвим у власному будинку. Колін помер від передозування важких наркотиків.

Шерон Стоун — популярна голівудська актриса, найбільш відома за фільмом "Основний інстинкт". Є лауреатом премій "Золотий глобус" і "Еммі", номінантка на премію "Оскар".