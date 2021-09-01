Кто на линейках, а кто на курорте в Греции: как дети украинских звезд проводят 1-е сентября
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Многие украинские звезды в 2021 году впервые отправили своих деток в школу.
Наступила осень, а вместе с ней начался и новый учебный год. 1 сентября по всей Украине прошли праздничные линейки по случаю Дня знаний.
Повели в школу детей и украинские селебрити. На своих страницах в Инстаграм известные актеры, певцы, телеведущие публикуют фото со своими детьми-школьниками и поздравляют всех с Днем знаний.
Стоит отметить, что для некоторых знаменитостей 2021 год знаковый, ведь их чада впервые сядут за школьную парту. К примеру Маша Ефросинина едва сдерживала слезы, стоя на первой школьной линейке своего сына.
Впервые в школу пошла и дочь танцовщицы Илоны Гвоздевой.
Первоклассник в 2021 году и сын Оли Цибульской.
А вот Александр Педан на школьную линейку в этом году пошел в последний раз. Его дочь Валерия выпускница.
Также, с 1 сентября своих подписчиков поздравили и актриса Ксения Мишина, репер Потап, ведущий Владимир Остапчук, супруги ALYOSHA и Тарас Тополя, комик Сергей Притула.
Младшая дочь Оли Поляковой Алиса пошла в 4-й класс.
А вот фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми решила провести 1 сентября в Греции.
Чтобы напомнить Вам о школьных годах, "Телеграф" собрал подборку смешных приколов о школе, которая непременно поднимет Вам настроение.
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