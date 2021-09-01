Укр

Кто на линейках, а кто на курорте в Греции: как дети украинских звезд проводят 1-е сентября

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Украинские звезды поздравляют с 1 сентября Новость обновлена 01 сентября 2021, 13:25
Украинские звезды поздравляют с 1 сентября

Многие украинские звезды в 2021 году впервые отправили своих деток в школу.

Наступила осень, а вместе с ней начался и новый учебный год. 1 сентября по всей Украине прошли праздничные линейки по случаю Дня знаний.

Повели в школу детей и украинские селебрити. На своих страницах в Инстаграм известные актеры, певцы, телеведущие публикуют фото со своими детьми-школьниками и поздравляют всех с Днем знаний.

Стоит отметить, что для некоторых знаменитостей 2021 год знаковый, ведь их чада впервые сядут за школьную парту. К примеру Маша Ефросинина едва сдерживала слезы, стоя на первой школьной линейке своего сына.

Маша Ефросинина с семьей
Маша Ефросинина с семьей
Маша Ефросинина на линейке сына
Маша Ефросинина на линейке сына

Впервые в школу пошла и дочь танцовщицы Илоны Гвоздевой.

Дочь Илоны Гвоздевой
Дочь Илоны Гвоздевой

Первоклассник в 2021 году и сын Оли Цибульской.

А вот Александр Педан на школьную линейку в этом году пошел в последний раз. Его дочь Валерия выпускница.

Саша Педан
Саша Педан
Дочь Саши Педана с одноклассниками
Дочь Саши Педана с одноклассниками

Также, с 1 сентября своих подписчиков поздравили и актриса Ксения Мишина, репер Потап, ведущий Владимир Остапчук, супруги ALYOSHA и Тарас Тополя, комик Сергей Притула.

Младшая дочь Оли Поляковой Алиса пошла в 4-й класс.

Дочь Оли Поляковой
Дочь Оли Поляковой

А вот фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми решила провести 1 сентября в Греции.

Чтобы напомнить Вам о школьных годах, "Телеграф" собрал подборку смешных приколов о школе, которая непременно поднимет Вам настроение.

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