Кто на линейках, а кто на курорте в Греции: как дети украинских звезд проводят 1-е сентября

Многие украинские звезды в 2021 году впервые отправили своих деток в школу.

Наступила осень, а вместе с ней начался и новый учебный год. 1 сентября по всей Украине прошли праздничные линейки по случаю Дня знаний.

Повели в школу детей и украинские селебрити. На своих страницах в Инстаграм известные актеры, певцы, телеведущие публикуют фото со своими детьми-школьниками и поздравляют всех с Днем знаний.

Стоит отметить, что для некоторых знаменитостей 2021 год знаковый, ведь их чада впервые сядут за школьную парту. К примеру Маша Ефросинина едва сдерживала слезы, стоя на первой школьной линейке своего сына.

Маша Ефросинина с семьей

Маша Ефросинина на линейке сына

Впервые в школу пошла и дочь танцовщицы Илоны Гвоздевой.

Дочь Илоны Гвоздевой

Первоклассник в 2021 году и сын Оли Цибульской.

А вот Александр Педан на школьную линейку в этом году пошел в последний раз. Его дочь Валерия выпускница.

Саша Педан

Дочь Саши Педана с одноклассниками

Также, с 1 сентября своих подписчиков поздравили и актриса Ксения Мишина, репер Потап, ведущий Владимир Остапчук, супруги ALYOSHA и Тарас Тополя, комик Сергей Притула.

Младшая дочь Оли Поляковой Алиса пошла в 4-й класс.

Дочь Оли Поляковой

А вот фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми решила провести 1 сентября в Греции.

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