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Хто на лінійках, а хто на курорті в Греції: як діти українських зірок проводять 1-е вересня

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Українські зірки вітають з 1 вересня Новина оновлена 01 вересня 2021, 13:25
Українські зірки вітають з 1 вересня

Багато українських зірок у 2021 році вперше відправили своїх дітей в школу.

Настала осінь, а разом з нею почався і новий навчальний рік. 1 вересня по всій Україні пройшли святкові лінійки з нагоди Дня знань.

Повели в школу дітей і українські селебріті. На своїх сторінках в Інстаграм відомі актори, співаки, телеведучі публікують фото зі своїми дітьми-школярами і вітають всіх з Днем знань.

Варто зазначити, що для деяких знаменитостей 2021 рік знаковий, адже їх чада вперше сядуть за шкільну парту. Наприклад Маша Єфросиніна ледь стримувала сльози, стоячи на першій шкільній лінійці свого сина.

Маша Єфросиніна з сім’єю
Маша Єфросиніна з сім’єю
Маша Єфросиніна на лінійці сина
Маша Єфросиніна на лінійці сина

Вперше в школу пішла і донька танцівниці Ілони Гвоздьової.

Дочка Ілони Гвоздьової
Дочка Ілони Гвоздьової

Першокласник в 2021 році і син Олі Цибульської.

А ось Олександр Педан на шкільну лінійку в цьому році пішов в останній раз. Його дочка Валерія випускниця.

Саша Педан
Саша Педан
Дочка Саші Педана з однокласниками
Дочка Саші Педана з однокласниками

Також, з 1 вересня своїх підписників привітали і актриса Ксенія Мішина, репер Потап, ведучий Володимир Остапчук, подружжя ALYOSHA і Тарас Тополя, комік Сергій Притула.

Молодша дочка Олі Полякової Аліса пішла в 4-й клас.

Дочка Олі Полякової
Дочка Олі Полякової

А ось фітнес-тренер Марина Боржемская з дітьми вирішила провести 1 вересня в Греції.

Щоб нагадати Вам про шкільні роки, "Телеграф" зібрав добірку смішних приколів про школу, яка неодмінно підніме Вам настрій.

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