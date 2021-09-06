Какой праздник 6 сентября: народные приметы и запреты

Считается, что в Евтихиев день активизируется нечистая сила.

В понедельник, 6 сентября, православная церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе праздник называют День Евтихия, Евтихий Тихий, Заря тихая.

Святой Евтихий был учеником Иоанна Богослова. Он не входит в число 70 апостолов, однако чин апостола таки получил за свой труд. За свою жизнь Евтихию пришлось пройти через большое количество мучений: голод, его бросали в огонь, строгали тело железом, отдавали на съедение диким животным. Но святой сумел пройти через это, охранив свою веру. В начале 2 века, в родном городе Евтихия — Севастии Палестинской, святого усекли мечом.

Священномученик Евтихий

С этого дня дни становятся все короче и короче, светать начинает позже.

Также, 6 сентября считается очень опасным днем. Люди верили, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому лучше провести день дома.

Запреты 6 сентября:

Не рекомендуется готовить что-либо из муки.

Нельзя ходить в лес.

Запрещено сплетничать.

Нельзя думать о плохом.

Желательно не отходить далеко от дома.

Народные приметы 6 сентября:

Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.

Чёрные тучи солнце закрыли – к похолоданию.

Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.

Обжечься или порезаться 6 сентября – к несчастью.

Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.

Много желудей – к холодной зиме.

Также, 6 сентября начинается празднование одного из главных еврейских праздников — Рош а-Шана или Еврейский Новый год.