Какой праздник 6 сентября: народные приметы и запреты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
Считается, что в Евтихиев день активизируется нечистая сила.
В понедельник, 6 сентября, православная церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе праздник называют День Евтихия, Евтихий Тихий, Заря тихая.
Святой Евтихий был учеником Иоанна Богослова. Он не входит в число 70 апостолов, однако чин апостола таки получил за свой труд. За свою жизнь Евтихию пришлось пройти через большое количество мучений: голод, его бросали в огонь, строгали тело железом, отдавали на съедение диким животным. Но святой сумел пройти через это, охранив свою веру. В начале 2 века, в родном городе Евтихия — Севастии Палестинской, святого усекли мечом.
С этого дня дни становятся все короче и короче, светать начинает позже.
Также, 6 сентября считается очень опасным днем. Люди верили, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому лучше провести день дома.
Запреты 6 сентября:
- Не рекомендуется готовить что-либо из муки.
- Нельзя ходить в лес.
- Запрещено сплетничать.
- Нельзя думать о плохом.
- Желательно не отходить далеко от дома.
Народные приметы 6 сентября:
- Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
- Чёрные тучи солнце закрыли – к похолоданию.
- Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.
- Обжечься или порезаться 6 сентября – к несчастью.
- Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.
- Много желудей – к холодной зиме.
Также, 6 сентября начинается празднование одного из главных еврейских праздников — Рош а-Шана или Еврейский Новый год.
- Дата публикации
-
- Категория
-