Укр

Какой праздник 6 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Праздник 6 сентября Новость обновлена 05 сентября 2021, 21:51
Праздник 6 сентября

Считается, что в Евтихиев день активизируется нечистая сила.

В понедельник, 6 сентября, православная церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе праздник называют День Евтихия, Евтихий Тихий, Заря тихая. 

Святой Евтихий был учеником Иоанна Богослова. Он не входит в число 70 апостолов, однако чин апостола таки получил за свой труд. За свою жизнь Евтихию пришлось пройти через большое количество мучений: голод, его бросали в огонь, строгали тело железом, отдавали на съедение диким животным. Но святой сумел пройти через это, охранив свою веру. В начале 2 века, в родном городе Евтихия — Севастии Палестинской, святого усекли мечом.

Священномученик Евтихий
Священномученик Евтихий

С этого дня дни становятся все короче и короче, светать начинает позже. 

Также, 6 сентября считается очень опасным днем. Люди верили, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому лучше провести день дома.

Запреты 6 сентября:

  • Не рекомендуется готовить что-либо из муки.
  • Нельзя ходить в лес.
  • Запрещено сплетничать.
  • Нельзя думать о плохом. 
  • Желательно не отходить далеко от дома.

Народные приметы 6 сентября:

  • Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.
  • Чёрные тучи солнце закрыли – к похолоданию.
  • Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.
  • Обжечься или порезаться 6 сентября – к несчастью.
  • Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.
  • Много желудей – к холодной зиме.

Также, 6 сентября начинается празднование одного из главных еврейских праздников — Рош а-Шана или Еврейский Новый год.

Главные события дня
Украина
Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Укрепление вертикали власти, кадровые замены и подорожание тарифов на ЖКУ - чего ждать украинцам этой осенью
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Памятник дружбы Киева и Москвы
"Можете откупоривать шампанское": в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой
Дата публикации
Категория
Всеукраинский марш за животных — 2021 в Киеве
Марш защитников животных собрал несколько тысяч человек в центре Киева и других городах (эксклюзивный фоторепортаж)