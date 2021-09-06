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Яке свято 6 вересня: народні прикмети і заборони

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Свято 6 вересня Новина оновлена 05 вересня 2021, 21:51
Свято 6 вересня

Вважається, що в Євтихіїв  день активізується нечиста сила.

У понеділок, 6 вересня, православна церква вшановує пам’ять священномученика Євтихія. У народі свято називають День Євтихія, Євтихій Тихий, Зоря тиха.

Святий Євтихій був учнем Іоанна Богослова. Він не входить в число 70 апостолів, однак чин апостола таки отримав за свою працю. За своє життя Євтихію довелося пройти через велику кількість мук: голод, його кидали в вогонь, стругали тіло залізом, віддавали на поживу диким тваринам. Але святий зумів пройти через це, зберігши свою віру. На початку 2 століття, в рідному місті Євтихія — Севастії Палестинської, святого усікли мечем.

Священномученик Євтихій
Священномученик Євтихій

З цього дня дні стають все коротшими та коротшими, світати починає пізніше.

Також, 6 вересня вважається дуже небезпечним днем. Люди вірили, що в цей день активізується нечиста сила, тому краще провести день вдома.

Заборони 6 вересня:

  • Не рекомендується готувати що-небудь з борошна.
  • Не можна ходити в ліс.
  • Заборонено пліткувати.
  • Не можна думати про погане.
  • Бажано не відходити далеко від будинку.

Народні прикмети 6 вересня:

  • Дощ у цей день — до сухої осені та гарному врожаю в наступному році.
  • Чорні хмари сонце закрили — до похолодання.
  • Сильний вітер 6 вересня — на жаль.
  • Обпектися або порізатися 6 вересня — на жаль.
  • Почути крик синиці — до дощів і похолодання.
  • Багато жолудів — до холодної зими.

Також, 6 вересня розпочинається святкування одного з головних єврейських свят — Рош а-Шана або Єврейський Новий рік.

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