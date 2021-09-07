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День военной разведки Украины: история, поздравления в стихах и картинках

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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День военной разведки Украины отмечают 7 сентября Новость обновлена 07 сентября 2021, 09:39
День военной разведки Украины отмечают 7 сентября

Праздник подчеркивает важность роли, которую играют военные разведчики в Украине.

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. "Телеграф" расскажет, когда был основан этот праздник. Также мы собрали для вас подборку поздравлений и открыток с Днем разведчика Украины.

День военной разведки: история праздника

Впервые День военной разведки стали отмечать в 2007 году. Указом Министерства обороны была установлена дата празднования — 7 сентября. Этот праздник не является общенациональным, он — ведомственный. Праздник призван подчеркнуть свидетельство той важной роли, которую играют военные разведчики в Украине.

Поздравления с Днем военной разведки

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!

***

В День разведчика желаю,

Чтоб мечты твои сбывались,

На границе — тишина,

А в столице — красота!

На душе твоей — покой,

Сразу как придёшь домой,

В сборе чтоб была семья,

Обожали все тебя!

***

С Днём военного разведчика!

Пусть судьба ведёт незримо,

Звёзды падают на плечи

И горят неугасимо.

Не подводит сердце верное,

И не дрогнет пусть рука,

А придёт удача ценная

И успех — наверняка!

Открытки с Днем военной разведки

Открытки с Днем военной разведки Украины
Открытки с Днем военной разведки Украины
Открытки с Днем военной разведки Украины
Открытки с Днем военной разведки Украины
Открытки с Днем военной разведки Украины
Открытки с Днем военной разведки Украины

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