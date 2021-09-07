День военной разведки Украины: история, поздравления в стихах и картинках
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Праздник подчеркивает важность роли, которую играют военные разведчики в Украине.
Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. "Телеграф" расскажет, когда был основан этот праздник. Также мы собрали для вас подборку поздравлений и открыток с Днем разведчика Украины.
День военной разведки: история праздника
Впервые День военной разведки стали отмечать в 2007 году. Указом Министерства обороны была установлена дата празднования — 7 сентября. Этот праздник не является общенациональным, он — ведомственный. Праздник призван подчеркнуть свидетельство той важной роли, которую играют военные разведчики в Украине.
Поздравления с Днем военной разведки
Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
***
Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
***
В День разведчика желаю,
Чтоб мечты твои сбывались,
На границе — тишина,
А в столице — красота!
На душе твоей — покой,
Сразу как придёшь домой,
В сборе чтоб была семья,
Обожали все тебя!
***
С Днём военного разведчика!
Пусть судьба ведёт незримо,
Звёзды падают на плечи
И горят неугасимо.
Не подводит сердце верное,
И не дрогнет пусть рука,
А придёт удача ценная
И успех — наверняка!
Открытки с Днем военной разведки
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