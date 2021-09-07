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День військової розвідки України: історія, привітання у віршах і картинках

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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День військової розвідки України відзначають 7 вересня Новина оновлена 07 вересня 2021, 09:39
День військової розвідки України відзначають 7 вересня

Свято підкреслює важливість ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки. "Телеграф" розповість, коли було засноване це свято. Також ми зібрали для вас добірку привітань і листівок з Днем розвідника України.

День військової розвідки: історія свята

Вперше День військової розвідки стали відзначати у 2007 році. Указом Міністерства оборони була встановлена дата святкування — 7 вересня. Це свято не є загальнонаціональним, воно — відомче. Свято покликане підкреслити свідчення тієї важливої ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.

Привітання з Днем військової розвідки

Військовий розвідник, професія ваша

Шалено небезпечна, і дуже важка!

Прийміть скоріше привітання наші,

Щоб життя ваше світлим і чистим було!

***

Військовий розвідник, ваше свято прийшло

І я вас зараз від душі вітаю!

Щоб життєвий шлях вас до перемоги привів,

Від щирого серця я вам побажаю

***

Привітаю вас, Військовий розвідник,

І побажаю всі таємниці дізнатися!

Щастя, здоровʼя бажаю вам вічно,

Себе ворогові не розкривати!

Листівки з Днем військової розвідки

Листівки до Дня воєнної розвідки України
Листівки до Дня воєнної розвідки України
Листівки до Дня воєнної розвідки України
Листівки до Дня воєнної розвідки України
Листівки до Дня воєнної розвідки України
Листівки до Дня воєнної розвідки України

Також рекомендуємо дізнатися, який церковне свято відзначають 7 вересня.

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