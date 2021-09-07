День військової розвідки України: історія, привітання у віршах і картинках

Свято підкреслює важливість ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки. "Телеграф" розповість, коли було засноване це свято. Також ми зібрали для вас добірку привітань і листівок з Днем розвідника України.

День військової розвідки: історія свята

Вперше День військової розвідки стали відзначати у 2007 році. Указом Міністерства оборони була встановлена дата святкування — 7 вересня. Це свято не є загальнонаціональним, воно — відомче. Свято покликане підкреслити свідчення тієї важливої ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.

Привітання з Днем військової розвідки

Військовий розвідник, професія ваша

Шалено небезпечна, і дуже важка!

Прийміть скоріше привітання наші,

Щоб життя ваше світлим і чистим було!

***

Військовий розвідник, ваше свято прийшло

І я вас зараз від душі вітаю!

Щоб життєвий шлях вас до перемоги привів,

Від щирого серця я вам побажаю

***

Привітаю вас, Військовий розвідник,

І побажаю всі таємниці дізнатися!

Щастя, здоровʼя бажаю вам вічно,

Себе ворогові не розкривати!

Листівки з Днем військової розвідки

Листівки до Дня воєнної розвідки України

Листівки до Дня воєнної розвідки України

Листівки до Дня воєнної розвідки України

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