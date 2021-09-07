День військової розвідки України: історія, привітання у віршах і картинках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 38
Свято підкреслює важливість ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.
Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День військової розвідки. "Телеграф" розповість, коли було засноване це свято. Також ми зібрали для вас добірку привітань і листівок з Днем розвідника України.
День військової розвідки: історія свята
Вперше День військової розвідки стали відзначати у 2007 році. Указом Міністерства оборони була встановлена дата святкування — 7 вересня. Це свято не є загальнонаціональним, воно — відомче. Свято покликане підкреслити свідчення тієї важливої ролі, яку відіграють військові розвідники в Україні.
Привітання з Днем військової розвідки
Військовий розвідник, професія ваша
Шалено небезпечна, і дуже важка!
Прийміть скоріше привітання наші,
Щоб життя ваше світлим і чистим було!
***
Військовий розвідник, ваше свято прийшло
І я вас зараз від душі вітаю!
Щоб життєвий шлях вас до перемоги привів,
Від щирого серця я вам побажаю
***
Привітаю вас, Військовий розвідник,
І побажаю всі таємниці дізнатися!
Щастя, здоровʼя бажаю вам вічно,
Себе ворогові не розкривати!
Листівки з Днем військової розвідки
Також рекомендуємо дізнатися, який церковне свято відзначають 7 вересня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-