Укр

Зеркальная дата 9.09: астролог предупредила, чего надо остерегаться

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп на 9 сентября Новость обновлена 09 сентября 2021, 11:14
Гороскоп на 9 сентября

В этот день можно разрушить брачные и любовные отношения

Зеркальная дата четверга, 9 сентября, недаром настораживает своей магией чисел, ведь в этот день стоит соблюдать некоторые правила, чтобы не попасть впросак. А о финансовых вопросах сегодня вообще лучше не думать.

Об этом пишет астролог Марина Скади (Соколовская) на своей странице в Facebook. По ее словам, 9 сентября — не лучший день для выяснения финансовых вопросов, а также споров с влиятельными людьми.

В день с зеркальной датой стоит остерегаться параллельных связей в плане любви, ведь это может разрушить любовные отношения или брак. Нарушение моральных принципов во время поездок за границу или социальных событий непременно будет иметь последствия.

Однако чем сегодня стоит заняться, так это личными делами и отношениями. День с зеркальной датой 09.09 станет чрезвычайно благоприятным для улучшения отношений с другими людьми, в том числе коллегами и партнерами.

Также астролог отметила, что 9 сентября — благоприятная дата для знакомства с иностранцами, а также начала длительных путешествий за границу. Она предупредила, что сегодняшний день может стать прекрасной возможностью, чтобы найти свою любовь. Это может произойти как за рубежом, так и в любом другом месте. Кроме того, в этот день можно пробовать договариваться с влиятельными людьми и спонсорами, ведь велика вероятность того, что они выполнят обещание.

Ранее "Телеграф" давал любовный гороскоп на неделю, с 6 по 12 сентября, для всех знаков зодиака.

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