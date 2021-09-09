Дзеркальна дата 9.09: астролог попередила, чого треба остерігатися

Цього дня можна зруйнувати шлюбні та любовні відносини

Дзеркальна дата четверга, 9 вересня, недарма насторожує своєю магією чисел, адже цього дня варто дотриматися деяких правил, щоб не потрапити в халепу. А про фінансові питання сьогодні взагалі краще не думати.

Про це пише астрологиня Марина Скаді (Соколовська) на своїй сторінці у Facebook. За її словами, 9 вересня — не найкращий день для зʼясування фінансових питань, а також суперечок із впливовими людьми.

В день із дзеркальною датою варто остерігатися паралельних звʼязків у плані кохання, адже це може зруйнувати любовні відносини чи шлюб. Порушення моральних принципів під час поїздок за кордон чи соціальних подій неодмінно матимуть наслідки.

Проте чим сьогодні варто зайнятися, то це особистими справами та відносинами. День із дзеркальною датою 09.09 стане надзвичайно сприятливим для покращення стосунків з іншими людьми, в тому числі колегами та партнерами.

Також астрологиня відзначила, що 9 вересня — сприятлива дата для знайомства з іноземцями, а також початку тривалих подорожей за кордон. Вона попередила, що сьогоднішній день може стати чудовою нагодою, щоб знайти своє кохання. Це може статися як за кордоном, так і в будь-якому іншому місці. Окрім того, цього дня можна пробувати домовлятися із впливовими людьми та спонсорами, адже є велика ймовірність того, що вони виконають обіцянку.

Раніше "Телеграф" давав любовний гороскоп на тиждень, з 6 по 12 вересня, для всіх знаків зодіаку.