Укр

"Пошла вон отсюда, тварь": на Лесю Никитюк напала пьяная фанатка российской группы

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Леся Никитюк Новость обновлена 09 сентября 2021, 13:18
Леся Никитюк

Телеведущая рассказала об инциденте, который случился с ней на концерте группы "Мумий Тролль".

В среду, 8 сентября, в загородном комплексе под Киевом состоялся концерт легендарной группы "Мумий Тролль", который посетила и тусовщица Леся Ивановна Никитюк.

На своей странице в Инстаграм телеведущая публиковала видео с выступления группы Ильи Лагутенка, показывая как она с подругами веселится. Однако без казусов не обошлось.

В одной з сторис народная любимица рассказала, что на концерте она повздорила с пьяной фанаткой. Незнакомка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, толкнула телеведущую со словами: "Пошла вон отсюда, тварь". Никитюк, как всегда, восприняла это все не всерьез, и "необижаючись" толкнула ту в ответ.

"Я не обижаюсь, но спина немножко болит" — добавила Леся.

Ранее, "Телеграф" писал, что между украинским блогером Алексеем Дурневым и Лесей Никитюк назрел новый конфликт. Леди Ле не понравилось, что Дурнев нелестно высказывается о девушках высокого роста.

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