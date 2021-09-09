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"Пішла звідси, тварь": на Лесю Никитюк напала п’яна фанатка російської групи

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Леся Никитюк Новина оновлена 09 вересня 2021, 13:18
Леся Никитюк

Телеведуча розповіла про інцидент, який трапився з нею на концерті групи "Мумій Троль".

У середу, 8 вересня, в заміському комплексі під Києвом відбувся концерт легендарної групи "Мумій Троль", який відвідала і тусовщиця Леся Іванівна Никитюк.

На своїй сторінці в Інстаграм телеведуча публікувала відео з виступу групи Іллі Лагутенка, показуючи як вона з подругами веселиться. Однак без казусів не обійшлося.

В одній зі сторіс народна улюблениця розповіла, що на концерті вона посварилася з п’яною фанаткою. Незнайомка, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння, штовхнула телеведучу зі словами: "Пішла звідси, тварь". Никитюк, як завжди, сприйняла це все не серйозно, і "не обіжаючись" штовхнула ту у відповідь.

"Я не ображаюся, але спина трошки болить" — додала Леся.

Раніше, "Телеграф" писав, що між українським блогером Олексієм Дурнєвим і Лесею Нікітюк назрів новий конфлікт. Леді Ле не сподобалося, що Дурнев невтішно висловлюється про дівчат високого зросту.

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