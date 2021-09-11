Неделя психического напряжения и манипуляций: гороскоп на 13-19 сентября

Отношения между людьми на предстоящей неделе будут напряженными.

Неделя физического и психического напряжения – люди склонны подозревать друг друга, провоцировать, манипулировать. Многие реагируют на подобное, раскрываются не с самой выгодной стороны. Сомнения и ревность усугубляет существующее положение вещей.

Привычные ситуации меняются, отношения трансформируются – либо переходят на другой уровень, либо заканчиваются. Отличное время для того, чтобы добавить страсти в устоявшиеся отношения, сделать их более интенсивными и яркими. Если вопрос личных взаимоотношений важен для вас, воспользуйтесь возможностями этого периода, отвлекитесь от бытовых и финансовых проблем, направьте активность в романтическую сферу. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

В течение недели, материальные дела, имущество, финансы, выходят на первый план. Вопросы с займами и кредитами можно успешно решить, договориться об отсрочках, погасить долг. С 15 сентября, почти на два месяца Марс входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Здесь Марс в гостях у Венеры, которая движется по Скорпиону, где также в статусе изгнания. Но это взаимная рецепция планет по управлению, помогает найти выход из самой сложной ситуации.

К концу недели, болезненные воспоминания помогут осознать что-то очень важное. Тайное становится явным, происходит раскрытие истины, что способствует тяжелым эмоциональным состояниям, с которыми самостоятельно справиться, практически невозможно.

13 сентября, понедельник, растущая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Меркурием, способствует успешной интеллектуальной деятельности, удачному решению многих задач, в том числе, с помощью интуиции. Множество удачных контактов, телефонных звонков утомляют, но вполне возможно, некоторые из них помогут вам выйти на новый, более высокий уровень в работе и бизнесе. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки. Конструктивное обсуждение текущих дел и задач, особенно благоприятно, если оно состоится в неформальной обстановке.

Читайте также: Категория Гороскоп Три знака Зодиака, которым сказочно повезет этой осенью Водолеи оказались на первом месте в рейтинге счастливчиков этой осени

14 сентября, вторник, растущая Луна в Козероге с 14:34, до этого период Луны без курса в знаке Стрельца. Луна в гармоничном аспекте с Венерой, обе планеты в статусах изгнания, как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло». В этот день общие проблемы сближают. Луна, идущая транзитом по Козерогу, оказывается под управлением Сатурна, управляющего временем и испытывающего человека ограничениями. Время праздника закончилось – что давала транзитная Луна в Стрельце, наступил период будней. Романтика и тяга к приключениям отходят на второй план, больше привлекают серьезные разговоры, в том числе и об особенностях человеческих взаимоотношений. Солнце в оппозиции с ретро Нептуном, на фоне транзита Венеры по Скорпиону, в этот день может быть много странного, необъяснимого. Следует применять медицинские препараты строго по назначению врача, избегать алкоголя и других средств, меняющих сознание.

15 сентября, среда, растущая Луна в Козероге в гармоничном аспекте с ретро Ураном. Марс переходит в знак Весы. Для того чтобы эффективно использовать транзит Марса по знаку своего изгнания, нужно суметь мобилизовать свои физические и психические силы. Начало недели непростое, возникают неожиданные ситуации и сложно определить дальнейшие действия. Если не знаете, что же делать – поступайте иначе, не так, как раньше. Посоветуйтесь с партнером, ведь транзит Марса в Весах призывает нас всех к взаимодействию. В одиночку не справиться, сила – в других людях, в сотрудничестве и партнерстве. Участие в делах коллектива, контакты с друзьями, возможность внедрения своих прогрессивных идей, даст большое удовлетворение. На первый план выдвигается общественная деятельность.

16 сентября, четверг, растущая Луна в Козероге в соединении с ретро Плутоном, период Луны без курса с 08:39 до 18:23, после чего Луна переходит в знак Водолея. В течение дня формируется сложный эмоционально-психологический фон или события, исход которых не может быть определен и мы не можем извлечь опыт из происходящего или хотя бы проконтролировать то, что считаем важным. Прохождение Луны без аспектов, т.е. холостой ход, не формирует события так, как нам бы хотелось. Она порождает внутреннюю неуверенность, неопределенность, даже в том, что мы склонны считать очевидным. Поэтому четверг подходит для завершения, увольнения, сдачи проектов, но день неблагоприятен для начала всего нового, серьезных переговоров, встреч с новыми людьми. Вечером благоприятны различные физические упражнения и процедуры по накоплению физической энергии.

17 сентября, пятница, растущая Луна в Водолее, Венера в напряжении с ретро Сатурном – препятствия создают другие люди, часто выше по статусу, должности или возрасту. Брак, де­ловое партнерство, совместные проекты и взаи­моотношения с любимым человеком, могут стать напряженны­ми. Солнце в гармоничном аспекте с ретро Плутоном призывает всех заняться преобразованием взаимоотношений – личных и деловых. Даже если сегодня происходит много спорных, негативных ситуаций, вызывающих тяжелые эмоциональные состояния, в конце концов, все закончится благополучно. Сложные разговоры, болезненные воспоминания, способствуют осознанию чего очень важного.

Читайте также: Категория Lifestyle Астрологи назвали знаки Зодиака с самым отвратительным характером Не все недостатки можно оправдать знаком Зодиака, но все же он влияет на характер людей.

18 сентября, суббота, растущая Луна в Водолее в соединении с ретро Юпитером – очень благоприятный показатель, период Луны без курса – с 12:14 до 23:22, после чего переходит в знак Рыбы. Если у вас запланированы дела – постарайтесь успеть все сделать до 12 часов дня (ну хотя бы начать процесс), т.к. с 12:14 по киевскому времени, практически весь день, период холостой Луны, этот время лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой. Впечатления от событий, произошедших в период Луны без курса, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Невозможно в это время донести информацию до других людей, все сосредоточены на себе. Не стоит назначать важных переговоров, так как ситуация может измениться в будущем так, что выполнение своих обязательств повлечет за собой необоснованные траты и расходы.

19 сентября, воскресенье, растущая Луна в Рыбах, в гармоничном аспекте с Венерой в Скорпионе. Появляется сильная потребность в гармоничных контактах с представителями другого пола, а также общении в дружеской компании. Благоприятный день для путешествий, различных перемен или же для улаживания каких-либо тайных обстоятельств. Главное, не испортите внешний гармоничной фон претензиями друг другу, сомнениями, ревностью. Искушения и соблазны многих людей проверяют на прочность. Успешный исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям.

Ранее "Телеграф" писал, каким трем знакам Зодиака повезет разбогатеть в сентябре.