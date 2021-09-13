Укр

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют уже на этой неделе

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп на неделю Новость обновлена 13 сентября 2021, 10:05
Гороскоп на неделю

На этой неделе финансовая удача будет на стороне Овнов, Козерогов и Дев.

В определенные дни финансовая удача улыбается разным знакам Зодиака. Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака смогут разбогатеть в период с 13 по 19 сентября.

Овен

У Овна на этой неделе будет хорошо работать финансовое чутье. Все что вам нужно на этой неделе — это проявить больше внимательности и не упустить благоприятные шансы получить дополнительные деньги.

Дева

Девам на этой неделе звезды рекомендуют заняться поиском новой работы. Гороскоп обещает вам, что на новом месте вознаграждение за ваши труды будут гораздо выше.

Козерог

Козероги всегда много трудятся, но не получают соответствующего усилиям вознаграждения. На этой неделе все изменится — и деньги придут легко. Однако с полученными деньгами также легко нужно будет и расставаться. Побалуйте себя дорогостоящей покупкой.

Ранее "Телеграф" писал, каким трем знакам Зодиака сказочно повезет этой осенью.

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