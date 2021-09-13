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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які розбагатіють вже цього тижня

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
21
Гороскоп на тиждень Новина оновлена 13 вересня 2021, 10:05
Гороскоп на тиждень

На цьому тижні фінансова удача буде на боці Овнів, Козерогів і Дів.

У певні дні фінансова удача посміхається різним знакам Зодіаку. Астрологи розповіли, які три знакм Зодіаку зможуть розбагатіти в період з 13 по 19 вересня.

Овен

У Овна на цьому тижні буде добре працювати фінансове чуття. Все що вам потрібно на цьому тижні — це проявити більше уважності і не упустити сприятливі шанси отримати додаткові гроші.

Діва

Дівам на цьому тижні зірки радять зайнятися пошуком нової роботи. Гороскоп обіцяє вам, що на новому місці винагорода за ваші труди буде набагато вищою.

Козеріг

Козероги завжди багато працюють, але не отримують відповідної винагороди. На цьому тижні все зміниться — і гроші прийдуть легко. Однак з отриманими грошима також легко потрібно буде і розлучатися. Побалуйте себе дорогою покупкою.

Раніше "Телеграф" писав, яким трьом знакам Зодіаку казково пощастить цієї осені.

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