"Вали в свою страну": судья "МастерШефа" пожаловался на хейт из-за русского языка

Известный повар рассказал, почему не разговаривает на украинском языке.

Известный шеф-повар, главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что "страдает" от нападок хейтеров в сети за то, что он начал вести свой Инстаграм на русском языке, хотя ранее посты были на украинском.

На своей странице в соцсети кулинар опубликовал пост, в котором пожаловался на тех, кто критикует его, и рассказал, почему он не разговаривает на украинском.

Эктор признается, что знает 5 языков, и еще один не может поместиться у него в голове, и сейчас для него это действительно сложно. За 11 лет, которые он живет в Украине он узнал, что украинцы очень добрые и отзывчивые люди, и хорошо принимают иностранцев и иммигрантов. Однако, увы, в стране есть и такие люди, которые портят имидж Украины своим поведением.

Шеф-повар отметил, что считает Украину своим домом, и более того, за то время, которое он живет здесь, он вложил немалый труд в развитие страны. Эктор помог создать в Украине большое разнообразие ресторанов и помог украинцам понять, что еда может быть какой угодно.

"Все свои деньги я инвестирую только в Украину, плачу налоги, даю рабочие места украинцам. Разве это достойно хейта? Так что, я буду продолжать, а вам решать — обсуждать со стороны, хейтить или присоединиться" — добавил Хименес-Браво, прикрепив к посту фото в вышиванке.

Напомним, что после того, как Эктор Хименес-Браво резко сменил язык своего Инстаграма и начал писать посты на русском языке, на кулинара обрушилась волна негатива от его подписчиков. Поклонники повара начали упрекать ресторатора в том, что он изменил обещанию вести блог на украинском языке.

Также, ранее "Телеграф" писал, что судья "МастерШефа" рассказал, какие сложности у него возникают при работе с украинцами.