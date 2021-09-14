"Вали в свою країну": суддя "МастерШеф" поскаржився на Хейт через російську мову

Відомий кухар розповів, чому не розмовляє українською мовою.

Відомий шеф-кухар, головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво повідомив, що "страждає" від нападок хейтерів в мережі за те, що він почав вести свій Інстаграм російською мовою, хоча раніше пости були українською.

На своїй сторінці в соцмережі кулінар опублікував пост, в якому поскаржився на тих, хто критикує його, і розповів, чому він не розмовляє українською.

Ектор зізнається, що знає 5 мов, і ще одна йому не може поміститися в голові, і зараз для нього це дійсно складно. За 11 років, які він живе в Україні він дізнався, що українці дуже добрі і чуйні люди, і добре приймають іноземців та іммігрантів. Однак, на жаль, в країні є і такі люди, які псують імідж України своєю поведінкою.

Шеф-кухар зазначив, що вважає Україну своїм домом, і більш того, за той час, який він живе тут, він вклав чималу працю в розвиток країни. Ектор допоміг створити в Україні велику різноманітність ресторанів і допоміг українцям зрозуміти, що їжа може бути якою завгодно.

"Всі свої гроші я інвестую тільки в Україні, плачу податки, даю робочі місця українцям. Хіба це гідно хейта? Так що, я буду продовжувати, а вам вирішувати — обговорювати з боку, хейтити або приєднатися" — додав Хіменес-Браво, прикріпивши до публікації фото у вишиванці.

Нагадаємо, що після того, як Ектор Хіменес-Браво різко змінив мову свого Інстаграма і почав писати пости російською мовою, на кулінара обрушилася хвиля негативу від його підписників. Шанувальники кухаря почали дорікати ресторатора в тому, що він зрадив обіцянці вести блог українською мовою.

Також, раніше "Телеграф" писав, що суддя "МастерШеф" розповів, які складнощі у нього виникають при роботі з українцями.