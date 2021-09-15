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Какой праздник 15 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 15 сентября
Праздник 15 сентября

15 сентября в народном календаре отмечен день Мамонтия-Овчарника. 

В среду, 15 сентября, православная церковь почитает память мученика Маманта, которого считают покровителем коз и овец. В народном календаре праздник называют: Мамонт-овчарник, Федот и Руфина.

Святой Мамант с юного возраста был обращен к богу. Будучи еще совсем молодым, он обратил ко Христу многих своих сверстников, за что и был подвергнут мучениям. Его хотели утопить, но ангел его освободил и привел на гору, недалеко от Кесарии. Там святой и устроил себе келью. Был убит языческим жрецом, после того, как дикие животные не тронули Маманта на арене цирка.

Мученик Мамант
Мученик Мамант

Так, как святого считают покровителем овец и коз, наши предки 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся животные.

Также на Мамонтия было принято собирать поздний картофель.

Что нельзя делать 15 сентября:

  • Стоит воздержаться от походов по магазинам.
  • Лучше воздержаться от употребления молочных продуктов.
  • Нельзя отказывать никому в помощи.
  • Нельзя бездельничать.
  • Не стоит 15 сентября хандрить и жаловаться на судьбу. 
  • Не следует в эту среду надевать слишком яркую одежду. 

Народные приметы:

  • Если день ясный, осень теплая будет.
  • Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
  • Дождь – к сухой осени.
  • Низкие облака – к непогоде.
  • Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.
  • Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

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