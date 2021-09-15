Какой праздник 15 сентября: народные приметы и запреты
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15 сентября в народном календаре отмечен день Мамонтия-Овчарника.
В среду, 15 сентября, православная церковь почитает память мученика Маманта, которого считают покровителем коз и овец. В народном календаре праздник называют: Мамонт-овчарник, Федот и Руфина.
Святой Мамант с юного возраста был обращен к богу. Будучи еще совсем молодым, он обратил ко Христу многих своих сверстников, за что и был подвергнут мучениям. Его хотели утопить, но ангел его освободил и привел на гору, недалеко от Кесарии. Там святой и устроил себе келью. Был убит языческим жрецом, после того, как дикие животные не тронули Маманта на арене цирка.
Так, как святого считают покровителем овец и коз, наши предки 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся животные.
Также на Мамонтия было принято собирать поздний картофель.
Что нельзя делать 15 сентября:
- Стоит воздержаться от походов по магазинам.
- Лучше воздержаться от употребления молочных продуктов.
- Нельзя отказывать никому в помощи.
- Нельзя бездельничать.
- Не стоит 15 сентября хандрить и жаловаться на судьбу.
- Не следует в эту среду надевать слишком яркую одежду.
Народные приметы:
- Если день ясный, осень теплая будет.
- Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
- Дождь – к сухой осени.
- Низкие облака – к непогоде.
- Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.
- Снег, выпавший в этот день, быстро растает.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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