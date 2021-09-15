Какой праздник 15 сентября: народные приметы и запреты

15 сентября в народном календаре отмечен день Мамонтия-Овчарника.

В среду, 15 сентября, православная церковь почитает память мученика Маманта, которого считают покровителем коз и овец. В народном календаре праздник называют: Мамонт-овчарник, Федот и Руфина.

Святой Мамант с юного возраста был обращен к богу. Будучи еще совсем молодым, он обратил ко Христу многих своих сверстников, за что и был подвергнут мучениям. Его хотели утопить, но ангел его освободил и привел на гору, недалеко от Кесарии. Там святой и устроил себе келью. Был убит языческим жрецом, после того, как дикие животные не тронули Маманта на арене цирка.

Мученик Мамант

Так, как святого считают покровителем овец и коз, наши предки 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся животные.

Также на Мамонтия было принято собирать поздний картофель.

Что нельзя делать 15 сентября:

Стоит воздержаться от походов по магазинам.

Лучше воздержаться от употребления молочных продуктов.

Нельзя отказывать никому в помощи.

Нельзя бездельничать.

Не стоит 15 сентября хандрить и жаловаться на судьбу.

Не следует в эту среду надевать слишком яркую одежду.

Народные приметы:

Если день ясный, осень теплая будет.

Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

Дождь – к сухой осени.

Низкие облака – к непогоде.

Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.

Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

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