Яке свято 15 вересня: народні прикмети і заборони

15 вересня в народному календарі відзначають день мамонта-Овчарніка.

У середу, 15 вересня, православна церква вшановує пам’ять мученика Маманта, якого вважають покровителем кіз і овець. У народному календарі свято називають: Мамонт-овечник, Федот і Руфіна.

Святий Мамант з юного віку був звернений до бога. Бувши ще зовсім молодим, він повернув до Христа багатьох своїх однолітків, за що і був підданий тортурам. Його хотіли втопити, але ангел його звільнив і привів на гору, недалеко від Кесарії. Там святий і влаштував собі келію. Був убитий язичницьким жерцем, після того, як дикі тварини не зачепили Маманта на арені цирку.

Мученик Мамант

Так, як святого вважають покровителем овець і кіз, наші предки 15 вересня наводили порядок у дворах і в сараях, де знаходяться тварини.

Також на мамонтів було заведено збирати пізня картопля.

Що не можна робити 15 вересня:

Варто утриматися від походів по магазинах.

Краще утриматися від вживання молочних продуктів.

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Не можна ледарювати.

Не варо 15 вересня хандрити і скаржитися на долю.

Не слід в цю середу надягати занадто яскравий одяг.

Народні прикмети:

Якщо день ясний, осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ — до сухої осені.

Низькі хмари — до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси — до ясної і теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

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