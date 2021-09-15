Яке свято 15 вересня: народні прикмети і заборони
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15 вересня в народному календарі відзначають день мамонта-Овчарніка.
У середу, 15 вересня, православна церква вшановує пам’ять мученика Маманта, якого вважають покровителем кіз і овець. У народному календарі свято називають: Мамонт-овечник, Федот і Руфіна.
Святий Мамант з юного віку був звернений до бога. Бувши ще зовсім молодим, він повернув до Христа багатьох своїх однолітків, за що і був підданий тортурам. Його хотіли втопити, але ангел його звільнив і привів на гору, недалеко від Кесарії. Там святий і влаштував собі келію. Був убитий язичницьким жерцем, після того, як дикі тварини не зачепили Маманта на арені цирку.
Так, як святого вважають покровителем овець і кіз, наші предки 15 вересня наводили порядок у дворах і в сараях, де знаходяться тварини.
Також на мамонтів було заведено збирати пізня картопля.
Що не можна робити 15 вересня:
- Варто утриматися від походів по магазинах.
- Краще утриматися від вживання молочних продуктів.
- Не можна відмовляти нікому в допомозі.
- Не можна ледарювати.
- Не варо 15 вересня хандрити і скаржитися на долю.
- Не слід в цю середу надягати занадто яскравий одяг.
Народні прикмети:
- Якщо день ясний, осінь тепла буде.
- Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
- Дощ — до сухої осені.
- Низькі хмари — до негоди.
- Безвітряна погода і велика кількість роси — до ясної і теплої осені.
- Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.
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