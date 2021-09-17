Укр

Три знака Зодиака, которые достигнут успеха в сентябре

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Названы счастливчики сентября
Названы счастливчики сентября

Козерогов в ближайшее время ждет успех на работе.

Сентябрь уже перешел за свой экватор, но впереди еще почти две недели первого месяца осени, а это значит, что в этот месяц нас ждет еще масса событий. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые еще достигнут успеха в сентябре.

Лев

Львам в этом месяце стоит сделать акцент на заботе о финансах. Если вы уделите этой сфере должное внимание, ваши усилия будут вознаграждены. В этот месяц успех вам принесут выгодные вложения: не бойтесь тратить деньги на недвижимость и дорогостоящие покупки.

Козерог

В этот период сосредоточьтесь на работе. Вам придется приложить немало усилий к достижению целей, но и вознаграждение будет соответствующим.

Овен

Овен в оставшиеся две недели месяца будет ощущать подъем энергии. Это поможет вам преодолеть все трудности и добиться желаемого.

Ранее "Телеграф" называл астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в сентябре.

Хуже всего ситуация - в Запорожской и Харьковской областях, где всего за сутки умерли 10 и 9 человек соответственно
Общество
Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Хуже всего ситуация - в Запорожской и Харьковской областях, где всего за сутки умерли 10 и 9 человек соответственно
Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)
Дата публикации
Категория
В выборах в Госдуму РФ примут участие жители оккупированных территорий Украины
В России стартовали выборы в Госдуму — как они будут проходить и чем важны для Украины
Дата публикации
Категория
Благодаря собственным запасам США не страдает от газовой монополии РФ
"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Татьяна Лакуста
Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста