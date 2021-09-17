Укр

Пышногрудая модель "засветила" сосок, позируя в купальнике: фото 18+

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Лина Перез Новость обновлена 17 сентября 2021, 22:33
Лина Перез

26-летняя модель Лина Перез очаровала поклонников в раздельном купальнике

Создатель пикантного контента, 26-летняя американская модель Лина Перез, на страницу в Инстаграме которой подписано свыше 7,5 миллионов пользователей социальной сети, взбудоражила воображение своими новыми горячими фото.

Девушка, которая известна своим пышными формами, позировала в цветастом раздельном купальнике в бассейне на фоне вечернего неба.

На втором кадре Перез хвастается своей пятой точкой, а на третьем "засвечивает" сосок на одной из груди.

За 30 минут после публикации пост Лины собрал около 50 тысяч лайков.

Лина Перез в купальнике
Лина Перез в купальнике
Лина Перез в купальнике
Лина Перез в купальнике
Лина Перез в купальнике
Лина Перез в купальнике

Ранее "Телеграф" писал о 26-летней британской модели Деми Роуз, которая продолжает привлекать внимание сети своей пышной грудью.

Теги:
#Модели #Лина Перез
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