Пышногрудая модель "засветила" сосок, позируя в купальнике: фото 18+
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26-летняя модель Лина Перез очаровала поклонников в раздельном купальнике
Создатель пикантного контента, 26-летняя американская модель Лина Перез, на страницу в Инстаграме которой подписано свыше 7,5 миллионов пользователей социальной сети, взбудоражила воображение своими новыми горячими фото.
Девушка, которая известна своим пышными формами, позировала в цветастом раздельном купальнике в бассейне на фоне вечернего неба.
На втором кадре Перез хвастается своей пятой точкой, а на третьем "засвечивает" сосок на одной из груди.
За 30 минут после публикации пост Лины собрал около 50 тысяч лайков.
Ранее "Телеграф" писал о 26-летней британской модели Деми Роуз, которая продолжает привлекать внимание сети своей пышной грудью.
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