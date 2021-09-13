Укр

В нежном корсете: эффектная Деми Роуз похвасталась тонкой талией (фото)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Деми Роуз Новость обновлена 13 сентября 2021, 08:50
Деми Роуз

26-летняя модель очаровала фанатов новым пикантным образом

Молодая британская модель Деми Роуз, которая ранее впечатлила пышными формами в купальнике, известна многим своей страстью к откровенным фотосъемкам. Девушка любит привлекать внимание горячими луками и позировать в них перед объективами камер.

Недавно знаменитость выложила в соцсети Инстаграм новые кадры, на которых позирует на фоне залива Салерно, знаменитого Амальфитанского побережья Италии.

На фото 26-летняя модель позирует в нежном пастельном белье, подчеркивая стройную талию небольшим декоративным корсетом.

Фото собрало свыше 450 тысяч лайков. Добавим, что подписчиков Деми насчитывается в Инстаграме более 17,6 млн.

Деми Роуз в откровенном белье
Деми Роуз в откровенном белье
Деми Роуз в откровенном белье
Деми Роуз в откровенном белье
Деми Роуз в откровенном белье
Деми Роуз в откровенном белье

Ранее Деми Роуз предстала в одной только рубахе, а также в нежно-голубом белье.

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