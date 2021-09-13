В нежном корсете: эффектная Деми Роуз похвасталась тонкой талией (фото)
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26-летняя модель очаровала фанатов новым пикантным образом
Молодая британская модель Деми Роуз, которая ранее впечатлила пышными формами в купальнике, известна многим своей страстью к откровенным фотосъемкам. Девушка любит привлекать внимание горячими луками и позировать в них перед объективами камер.
Недавно знаменитость выложила в соцсети Инстаграм новые кадры, на которых позирует на фоне залива Салерно, знаменитого Амальфитанского побережья Италии.
На фото 26-летняя модель позирует в нежном пастельном белье, подчеркивая стройную талию небольшим декоративным корсетом.
Фото собрало свыше 450 тысяч лайков. Добавим, что подписчиков Деми насчитывается в Инстаграме более 17,6 млн.
Ранее Деми Роуз предстала в одной только рубахе, а также в нежно-голубом белье.
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