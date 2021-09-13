В нежном корсете: эффектная Деми Роуз похвасталась тонкой талией (фото)

26-летняя модель очаровала фанатов новым пикантным образом

Молодая британская модель Деми Роуз, которая ранее впечатлила пышными формами в купальнике, известна многим своей страстью к откровенным фотосъемкам. Девушка любит привлекать внимание горячими луками и позировать в них перед объективами камер.

Недавно знаменитость выложила в соцсети Инстаграм новые кадры, на которых позирует на фоне залива Салерно, знаменитого Амальфитанского побережья Италии.

На фото 26-летняя модель позирует в нежном пастельном белье, подчеркивая стройную талию небольшим декоративным корсетом.

Фото собрало свыше 450 тысяч лайков. Добавим, что подписчиков Деми насчитывается в Инстаграме более 17,6 млн.

Деми Роуз в откровенном белье Деми Роуз в откровенном белье Деми Роуз в откровенном белье

Ранее Деми Роуз предстала в одной только рубахе, а также в нежно-голубом белье.