Горячие кадры: 26-летняя Деми Роуз в прозрачном купальнике взбудоражила сеть (фото, видео)

Молодая модель Деми Роуз, которую называют "британской Ким Кардашьян", является обладательницей пышных форм и тонкой талии. Девушка выкладывает в соцсетях множество фото и видео в соблазнительных нарядах и откровенных купальниках, которые собирают тысячи лайков со всего света.

В этот раз Деми поделилась в Инстаграме кадрами, на которых она позирует в ярком прозрачном купальнике, еле прикрывающим грудь модели.

Новые фото на странице Роуз собрали более 260 тысяч лайков.

Ранее Деми Роуз поделилась с поклонниками фото, на которых она изображена в прозрачной оранжевой рубашке, под которой ничего нет.

Также своим бюстом британская модель похвасталась в нежно-голубом белье.