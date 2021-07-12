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Горячие кадры: 26-летняя Деми Роуз в прозрачном купальнике взбудоражила сеть (фото, видео)

Горячие кадры: 26-летняя Деми Роуз в прозрачном купальнике взбудоражила сеть (фото, видео)
Обновлено 22:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Demi Rose

Молодая модель Деми Роуз, которую называют "британской Ким Кардашьян", является обладательницей пышных форм и тонкой талии. Девушка выкладывает в соцсетях множество фото и видео в соблазнительных нарядах и откровенных купальниках, которые собирают тысячи лайков со всего света.

В этот раз Деми поделилась в Инстаграме кадрами, на которых она позирует в ярком прозрачном купальнике, еле прикрывающим грудь модели.

Новые фото на странице Роуз собрали более 260 тысяч лайков.

Деми Роуз в купальнике

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Деми Роуз в купальнике

Ранее Деми Роуз поделилась с поклонниками фото, на которых она изображена в прозрачной оранжевой рубашке, под которой ничего нет.

Также своим бюстом британская модель похвасталась в нежно-голубом белье.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

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Стиль, Деми Роуз.
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