В сексуальном белье: британская модель Деми Роуз похвасталась пышным бюстом (фото)

Молодая и успешная британская модель Деми Роуз, которая известна своими пышными формами, не останавливается покорять своих поклонников в социальных сетях.
В этот раз 25-летняя девушка выложила откровенный снимок, на котором она изображена в сексуальном нежно-голубом белье, демонстрируя свой бюст перед объективом камеры фотографа Грегория Кампоса.
"Rose therapy (терапия Роуз - ред.)", - подписала Деми новое фото в Инстаграме.
View this post on Instagram
Британскую модель Деми Роуз нельзя назвать типичной моделью: низкорослость и объемность ее форм не помешали девушке достичь успеха в модельном бизнесе. Количество ее подписчиков в Инстаграме с каждым днем только увеличивается - сейчас на аккаунт Деми подписано более 16 миллионов пользователей соцсети.
View this post on Instagram
Самые яркие образы британкой модели Деми Роуз в купальниках: