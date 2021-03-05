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В сексуальном белье: британская модель Деми Роуз похвасталась пышным бюстом (фото)

В сексуальном белье: британская модель Деми Роуз похвасталась пышным бюстом (фото)
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram demirose

Молодая и успешная британская модель Деми Роуз, которая известна своими пышными формами, не останавливается покорять своих поклонников в социальных сетях.

В этот раз 25-летняя девушка выложила откровенный снимок, на котором она изображена в сексуальном нежно-голубом белье, демонстрируя свой бюст перед объективом камеры фотографа Грегория Кампоса.

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"Rose therapy (терапия Роуз - ред.)", - подписала Деми новое фото в Инстаграме.

 
 
 
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Британскую модель Деми Роуз нельзя назвать типичной моделью: низкорослость и объемность ее форм не помешали девушке достичь успеха в модельном бизнесе. Количество ее подписчиков в Инстаграме с каждым днем только увеличивается - сейчас на аккаунт Деми подписано более 16 миллионов пользователей соцсети.

 
 
 
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Самые яркие образы британкой модели Деми Роуз в купальниках:

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Деми Роуз.
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