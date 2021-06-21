Все "органическое": пышногрудая Деми Роуз в одной рубахе "потрудилась" в огороде (фото)

Популярная 26-летняя британская модель Деми Роуз, которая любит хвастаться своим пышным бюстом, часто будоражит воображение своих подписчиков в Инстаграме. Отметим, что за страницей девушки следят более 16 миллионов человек со всего мира.

Сейчас модель нежится на солнце во время отдыха на испанском курорте Ибица. Роуз выложила новые фото, на которых позирует на фоне сада, при этом держа в руках апельсин. Она одета в полупрозрачную рубашку, под которой, очевидно, ничего нет.

"Органическое", - подписала фото модель.

Поклонники Деми пришли в восторг от ее нового сексуального образа.

"Лучшие профиль", "Люблю тебя", "Детка, ты огонь", "Очень красиво", - отметили подписчики модели в комментариях.

Ранее Деми Роуз похвасталась своими формами в откровенном бикини.