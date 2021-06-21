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Эмили Ратаковски поделилась архивными снимками со своим отцом

Эмили Ратаковски поделилась архивными снимками со своим отцом
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски в День отца поделилась архивными фото со своим папой Джоном, и показала фото своего дедушки. На снимках видно и маленькую Эмили, которой видимо где-то 4-5 лет. 

Подборку архивных снимков модель опубликовала на своей странице в Инстаграм в сторис. 

 Эмили Ратаковски после родов: как изменилась фигура актрисы за 3 месяца (фото)

Также, она опубликовала несколько фото и своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда, который также недавно стал отцом. Ратаковски подарила своем возлюбленному сына - Сильвестра, который появился на свет 8 марта.

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски раскритиковали за новый снимок с сыном. Подписчики отметили, что модель неправильно держит ребенка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Модель, День отца, Емили Ратаковски.
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