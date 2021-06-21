Эмили Ратаковски поделилась архивными снимками со своим отцом

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски в День отца поделилась архивными фото со своим папой Джоном, и показала фото своего дедушки. На снимках видно и маленькую Эмили, которой видимо где-то 4-5 лет.

Подборку архивных снимков модель опубликовала на своей странице в Инстаграм в сторис.

Также, она опубликовала несколько фото и своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда, который также недавно стал отцом. Ратаковски подарила своем возлюбленному сына - Сильвестра, который появился на свет 8 марта.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски раскритиковали за новый снимок с сыном. Подписчики отметили, что модель неправильно держит ребенка.