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У ніжному корсеті: ефектна Демі Роуз похвалилася тонкою талією (фото)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Демі Роуз Новина оновлена 13 вересня 2021, 08:50
Демі Роуз

26-річна модель зачарувала фанатів новим пікантним образом

Молода британська модель Демі Роуз відома багатьом своєю пристрастю до відвертих фотозйомок. Дівчина любить привертати увагу гарячими луками і позувати в них перед об’єктивами камер.

Нещодавно знаменитість виклала в соцмережі Інстаграм нові кадри, на яких позує на тлі затоки Салерно, знаменитого Амальфітанского узбережжя Італії.

На фото 26-річна модель позує в ніжній пастельній білизні, підкреслюючи струнку талію невеликим декоративним корсетом.

Фото зібрало понад 450 тисяч лайків. Додамо, що підписників Демі налічується в Інстаграмі більш 17,6 млн.

Демі Роуз у відвертій білизні
Демі Роуз у відвертій білизні
Демі Роуз у відвертій білизні
Демі Роуз у відвертій білизні
Демі Роуз у відвертій білизні
Демі Роуз у відвертій білизні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дівчина Тіматі, українка Саша Доні розповіла, як реагує на хейт.

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