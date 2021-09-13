У ніжному корсеті: ефектна Демі Роуз похвалилася тонкою талією (фото)
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26-річна модель зачарувала фанатів новим пікантним образом
Молода британська модель Демі Роуз відома багатьом своєю пристрастю до відвертих фотозйомок. Дівчина любить привертати увагу гарячими луками і позувати в них перед об’єктивами камер.
Нещодавно знаменитість виклала в соцмережі Інстаграм нові кадри, на яких позує на тлі затоки Салерно, знаменитого Амальфітанского узбережжя Італії.
На фото 26-річна модель позує в ніжній пастельній білизні, підкреслюючи струнку талію невеликим декоративним корсетом.
Фото зібрало понад 450 тисяч лайків. Додамо, що підписників Демі налічується в Інстаграмі більш 17,6 млн.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дівчина Тіматі, українка Саша Доні розповіла, як реагує на хейт.
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