"У мене товста шкіра": нова дівчина Тіматі відреагувала на хейт в мережі

Впевнена в собі дівчина не звертає увагу на хейтерів.

Українська модель з Києва Саша Доні, котра має зараз роман із російським репером Тіматі, останнім часом зіштовхнулася з хвилею образ від читачів соцмереж. Вони засуджують її за змінену хірургами зовнішність та шукають недоліки у всьому.

На сторінці Доні в Instagram, один із читачів з похвалою відзначив позицію моделі, котра ніяк не реагує на хейт і ні з ким не конфліктує з цього приводу. У відповідь Саша заявила про себе як про лідера, котрий не звертає увагу на думку інших людей та не принижує їх.

Саша Доні відповіла на питання про ставлення до хейту

Саша вважає, що негативно налаштовані читачі лише заздрять їй і намагаються образити. Таких осіб Доні назвала "неповноцінними натурами", які всіх критикують через власну недосконалість.

"У мене товста шкіра на їх думку", - написала модель в мережі. Дівчина вважає, що заздрісні читачі намагаються знайти якомога більше її недоліків, тому бачать їх у всьому.

Багатьом користувачам не подобається Сашина "лялькова" зовнішність, яку вона змогла отримати завдяки пластичним операціям. Також в мережі Доні порівняли із колишньою обраницею Тіматі Альоною Шишковою. Обидві дівчини і справді дуже схожі: вони мають струнку фігуру, біляве волосся, виразні риси обличчя та пухкі губи. От тільки шанувальники колишньої коханої російського репера написали, що "Доні — Шишова з Aliexpress".

Альона Шишкова і Саша Доні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про роман Саші Доні та Тіматі стало відомо з їхніх фото в Інстаграм. Судячи з усього, вони разом провели відпочинок у Греції на острові Міконос. На одному з фото моделі уважні читачі мережі помітили кепку, як у російського репера. Після цього в ЗМІ почали активно обговорювати роман пари. Як наслідок, Доні наткнулася на хвилю хейтерів, котрі звинуватили її у "зробленій" зовнішності.