"У мене товста шкіра": нова дівчина Тіматі відреагувала на хейт в мережі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 19
Впевнена в собі дівчина не звертає увагу на хейтерів.
Українська модель з Києва Саша Доні, котра має зараз роман із російським репером Тіматі, останнім часом зіштовхнулася з хвилею образ від читачів соцмереж. Вони засуджують її за змінену хірургами зовнішність та шукають недоліки у всьому.
На сторінці Доні в Instagram, один із читачів з похвалою відзначив позицію моделі, котра ніяк не реагує на хейт і ні з ким не конфліктує з цього приводу. У відповідь Саша заявила про себе як про лідера, котрий не звертає увагу на думку інших людей та не принижує їх.
Саша вважає, що негативно налаштовані читачі лише заздрять їй і намагаються образити. Таких осіб Доні назвала "неповноцінними натурами", які всіх критикують через власну недосконалість.
"У мене товста шкіра на їх думку", - написала модель в мережі. Дівчина вважає, що заздрісні читачі намагаються знайти якомога більше її недоліків, тому бачать їх у всьому.
Багатьом користувачам не подобається Сашина "лялькова" зовнішність, яку вона змогла отримати завдяки пластичним операціям. Також в мережі Доні порівняли із колишньою обраницею Тіматі Альоною Шишковою. Обидві дівчини і справді дуже схожі: вони мають струнку фігуру, біляве волосся, виразні риси обличчя та пухкі губи. От тільки шанувальники колишньої коханої російського репера написали, що "Доні — Шишова з Aliexpress".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що про роман Саші Доні та Тіматі стало відомо з їхніх фото в Інстаграм. Судячи з усього, вони разом провели відпочинок у Греції на острові Міконос. На одному з фото моделі уважні читачі мережі помітили кепку, як у російського репера. Після цього в ЗМІ почали активно обговорювати роман пари. Як наслідок, Доні наткнулася на хвилю хейтерів, котрі звинуватили її у "зробленій" зовнішності.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-