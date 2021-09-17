Пишногруда модель "засвітила" сосок, позуючи в купальнику: фото 18+

26-річна модель Ліна Перез зачарувала шанувальників в роздільному купальнику

Творець пікантного контенту, 26-річна американська модель Ліна Перез, на сторінку в Інстаграмі якої підписано понад 7,5 мільйона користувачів соціальної мережі, розбурхала уяву своїми новими гарячими фото.

Дівчина, яка відома своїм пишними формами, позувала в квітчастому роздільному купальнику в басейні на тлі вечірнього неба.

На другому кадрі Перез хвалиться своєю п’ятою точкою, а на третьому "засвічує" сосок на одній з грудей.

За 30 хвилин після публікації пост Ліни зібрав близько 50 тисяч лайків.

Ліна Перез в купальнику Ліна Перез в купальнику Ліна Перез в купальнику

Раніше "Телеграф" писав про 26-річної британської моделі Демі Роуз, яка продовжує привертати увагу мережі своєї пишними грудьми.