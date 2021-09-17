Рус

Пишногруда модель "засвітила" сосок, позуючи в купальнику: фото 18+

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
49
Ліна Перез Новина оновлена 17 вересня 2021, 22:33
Ліна Перез

26-річна модель Ліна Перез зачарувала шанувальників в роздільному купальнику

Творець пікантного контенту, 26-річна американська модель Ліна Перез, на сторінку в Інстаграмі якої підписано понад 7,5 мільйона користувачів соціальної мережі, розбурхала уяву своїми новими гарячими фото.

Дівчина, яка відома своїм пишними формами, позувала в квітчастому роздільному купальнику в басейні на тлі вечірнього неба.

На другому кадрі Перез хвалиться своєю п’ятою точкою, а на третьому "засвічує" сосок на одній з грудей.

За 30 хвилин після публікації пост Ліни зібрав близько 50 тисяч лайків.

Ліна Перез в купальнику
Ліна Перез в купальнику
Ліна Перез в купальнику
Ліна Перез в купальнику
Ліна Перез в купальнику
Ліна Перез в купальнику

Раніше "Телеграф" писав про 26-річної британської моделі Демі Роуз, яка продовжує привертати увагу мережі своєї пишними грудьми.

Теги:
#Моделі #Ліна Перез
Обмін репліками стався 17 вересня
Україна
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Під санкції потраплять всі учасники виборів на окупованих територіях
Система контролю за олігархами і нові санкції за Крим: підсумки засідання РНБО 17 вересня
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Екс-глава МВС України Арсен Аваков
Аваков завдає першого удару по Офісу президента: чи повернеться ексглава МВС в політику?