Пишногруда модель "засвітила" сосок, позуючи в купальнику: фото 18+
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26-річна модель Ліна Перез зачарувала шанувальників в роздільному купальнику
Творець пікантного контенту, 26-річна американська модель Ліна Перез, на сторінку в Інстаграмі якої підписано понад 7,5 мільйона користувачів соціальної мережі, розбурхала уяву своїми новими гарячими фото.
Дівчина, яка відома своїм пишними формами, позувала в квітчастому роздільному купальнику в басейні на тлі вечірнього неба.
На другому кадрі Перез хвалиться своєю п’ятою точкою, а на третьому "засвічує" сосок на одній з грудей.
За 30 хвилин після публікації пост Ліни зібрав близько 50 тисяч лайків.
Раніше "Телеграф" писав про 26-річної британської моделі Демі Роуз, яка продовжує привертати увагу мережі своєї пишними грудьми.
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