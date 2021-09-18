Игорь Пустовит пригрозил рассказать "все самое грязное" о семейной жизни с Сашей Бо

Игорь Пустовит извинился перед своими детьми за будущее интервью Славе Демину.

После того как популярная блогер Саша Бо/Саша Пустовит дала откровенное интервью Маше Ефросининой, ее экс-супруг Игорь Пустовит, которого она обвинила в унижениях, не стал молчать и ответил своей бывшей возлюбленной на ее слова.

На своей странице в Инстаграм Игорь написал пост, в котором обратился к своим сыновьям. Блогер попросил у них прощение за то, что он будет говорить в интервью со Славой Деминым, которое он анонсировал ранее.

"Ребята, хочу попросить у Вас прощения за нас с мамой. Мама опустила папу на самое дно своими легендами, еще и на всю Украину…Ваш папа решил опуститься на дно еще глубже и пойти рассказать, как все было на самом деле" — написал Пустовит.

Блогер отметил, что Саша Бо дала новое интервью Ефросининой, чтобы поднять себе рейтинги, и, не обсудив самую главную проблему, принялась убеждать всех в том, что Пустовит — монстр. Поэтому он решил, рассказать в интервью Демину достаточно неприятные, и даже болезненные вещи. Таким образом он решил "помочь" своей экс-супруге вынести "всю грязь из дома".

"Просто простите нас с мамой за все наши ошибки, за тупость, за непонимание, за меркантильность, по все унижения и за всю боль. Просто простите и никогда не повторяйте наших ошибок" — подытожил Пустовит.

Отметим, что ранее Игорь уже отреагировал на нашумевшее интервью Саши, заявил, что оно "красиво сыграно и смонтировано".

Напомним, что в интервью Маше Ефросининой, Саша Бо рассказала, что в их семье часто возникали ссоры из-за того, что Саша получала больше денег. чем муж. Она также заявила, что Игорь Пустовит унижал ее и был абьюзером в отношениях.