Укр

На Ариану Гранде совершили нападение: подробности

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ариана Гранде Новость обновлена 22 сентября 2021, 12:36
Ариана Гранде

Артистка сообщила, что нападавший преследовал ее более полугода.

Известная американская певица Ариана Гранде уже около 7 месяцев страдает от преследования и угроз со стороны 23-летнего парня Аарона Брауна. Если сначала он словесно угрожал артистке убийством, то в начале сентября парень он ворвался в ее дом с охотничьим ножом.

Об этом передает издание TMZ.

Охранникам певицы удалось ее защитить, однако Брауну удалось сбежать. Однако ненадолго. В конце концов полиции удалось взять нападавшего под стражу.

Чтобы наказать Брауна, Ариана Гранде подала в суд, ведь она очень боится за свою безопасность. Она переживает, что если парня не посадят, он может повторить свою попытку, и навредить ей и ее семье. Также, заявление подал и сотрудник правоохранительных органов. Полицейский опасается, что преследователь может быть освобожден из тюрьмы, после чего снова нападет на артистку.

Напомним, что 15 мая американская певица Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего возлюбленного Далтона Гомеса. Свадьба состоялась в Монтесито в Калифорнии в ее же доме. На праздновании были только самые близкие. 

Теги:
#Нападение #Певица #Ариана Гранде
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