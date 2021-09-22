На Аріану Гранде вчинили напад: подробиці

Артистка повідомила, що нападник переслідував її більше півроку.

Відома американська співачка Аріана Гранде вже близько 7 місяців страждає від переслідування і погроз з боку 23-річного хлопця Аарона Брауна. Якщо спочатку він словесно погрожував артистці вбивством, то на початку вересня хлопець він увірвався в її будинок з мисливським ножем.

Про це передає видання TMZ.

Охоронцям співачки вдалося її захистити, проте Брауну вдалося втекти. Однак ненадовго. Зрештою поліції вдалося взяти нападника під варту.

Щоб покарати Брауна, Аріана Гранде подала в суд, адже вона дуже боїться за свою безпеку. Вона переживає, що якщо хлопця не посадять, він може повторити свою спробу, і нашкодити їй і її сім’ї. Також, заяву подав і співробітник правоохоронних органів. Поліціянт побоюється, що переслідувач може бути звільнений з в’язниці, після чого знову нападе на артистку.

Нагадаємо, що 15 травня американська співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж за свого коханого Далтона Гомеса. Весілля відбулося в Монтесіто в Каліфорнії в її ж будинку. На святкуванні були тільки найближчі.