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Были только близкие родственники и друзья: Ариана Гранде тайно вышла замуж

Были только близкие родственники и друзья: Ариана Гранде тайно вышла замуж
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В декабре 2020 года популярная американская артистка Ариана Гранде сообщила, что помолвлена. Возлюбленный певицы, агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group Далтон Гомес, сделал ей предложение.

Пара не хотела организовывать пышное торжество, и сыграть скромную и небольшую свадьбу в начале лета. Однако, видимо их планы изменились, и церемония бракосочетания Арианы и Далтона состоялась в середине мая 2021 года. 

Как сообщают западные СМИ, свадьба состоялась в одном из домов артистки, который раньше принадлежал телеведущей Эллен Дедженерес. На торжество были приглашено всего 20 человек: были только близкие родственники и друзья пары. 

Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в начале 2020 года. Знаменитость решила приобрести себе новый дом и обратилась в компанию, где работал Далтон. Источники, близкие к Ариане, сообщали, что девушка влюбилась "с первого взгляда". 

Ранее, "Телеграф" писал, что к свадьбе также готовится и 23-летнея актриса Белла Торн. Бойфренд звезды, 27-летний музыкант Бенджамин Масколо, сделал ей предложение своей, на что та ответила "да".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Свадьба, Певица, Ариана Гранде, Далтон Гомес.
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