Были только близкие родственники и друзья: Ариана Гранде тайно вышла замуж

В декабре 2020 года популярная американская артистка Ариана Гранде сообщила, что помолвлена. Возлюбленный певицы, агент по недвижимости в компании Aaron Kirman Group Далтон Гомес, сделал ей предложение.

Пара не хотела организовывать пышное торжество, и сыграть скромную и небольшую свадьбу в начале лета. Однако, видимо их планы изменились, и церемония бракосочетания Арианы и Далтона состоялась в середине мая 2021 года.

Как сообщают западные СМИ, свадьба состоялась в одном из домов артистки, который раньше принадлежал телеведущей Эллен Дедженерес. На торжество были приглашено всего 20 человек: были только близкие родственники и друзья пары.

Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в начале 2020 года. Знаменитость решила приобрести себе новый дом и обратилась в компанию, где работал Далтон. Источники, близкие к Ариане, сообщали, что девушка влюбилась "с первого взгляда".

Ранее, "Телеграф" писал, что к свадьбе также готовится и 23-летнея актриса Белла Торн. Бойфренд звезды, 27-летний музыкант Бенджамин Масколо, сделал ей предложение своей, на что та ответила "да".