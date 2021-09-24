Похоже на орехи, грибы, кофе и шоколад: в Израиле начали готовить сладости из насекомых

В компании планируют изготавливать из кузнечиков энергетические батончики, бургеры и шарики с фалафель.

В одной из израильских компаний начали готовить сладости с кузнечиков, которые с помощью ароматизаторов могут иметь разные вкусы.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает "BBC.NEWS".

Экзотические сладости начали готовить в израильской пищевой компании "Hargol". По словам ее владельца, на вкус кузнечики напоминают орехи пекан, грибы, кофе и шоколад. Однако в производстве до насекомых добавляют различные ароматизаторы и они могут быть на вкус даже как клубника или апельсин.

В компании планируют расширить меню с саранчи

Предприниматель Дрор Таир также рассказывает, что у него возникла идея готовить кузнечиков, ведь в 1950-е годы в Израиле не хватало продовольственных продуктов, а саранча, которая прилетала из Африки, еще и уничтожала урожай. Тогда люди начали готовить вредителей, ведь их было в достаточном количестве и они были вкусными.

С кузнечиков можно готовить различные блюда

Несмотря на то, что в Африке, Азии, Центральной Америке и на Ближнем Востоке люди достаточно давно и активно едят насекомых, в Европе это пока не так распространено.

Поэтому владелец израильской компании планирует изменить это и расширить ассортимент. Кроме сладостей, с саранчи также будут производить энергетические батончики, бургеры и шарики с фалафель.

Саранча может быть на вкус, как шоколад

Ученые считают, что переход на белок насекомых будет значительно лучшим, чем выращивание домашних животных. По их словам, это более экологично и имеет меньшее влияние на окружающую среду.

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