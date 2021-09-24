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Похоже на орехи, грибы, кофе и шоколад: в Израиле начали готовить сладости из насекомых

Автор
Иванка Гамчук
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Саранча содержит полезные белки
Саранча содержит полезные белки

В компании планируют изготавливать из кузнечиков энергетические батончики, бургеры и шарики с фалафель.

В одной из израильских компаний начали готовить сладости с кузнечиков, которые с помощью ароматизаторов могут иметь разные вкусы.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает "BBC.NEWS".

Экзотические сладости начали готовить в израильской пищевой компании "Hargol". По словам ее владельца, на вкус кузнечики напоминают орехи пекан, грибы, кофе и шоколад. Однако в производстве до насекомых добавляют различные ароматизаторы и они могут быть на вкус даже как клубника или апельсин.

В компании планируют расширить меню с саранчи
В компании планируют расширить меню с саранчи

Предприниматель Дрор Таир также рассказывает, что у него возникла идея готовить кузнечиков, ведь в 1950-е годы в Израиле не хватало продовольственных продуктов, а саранча, которая прилетала из Африки, еще и уничтожала урожай. Тогда люди начали готовить вредителей, ведь их было в достаточном количестве и они были вкусными.

С кузнечиков можно готовить различные блюда
С кузнечиков можно готовить различные блюда

Несмотря на то, что в Африке, Азии, Центральной Америке и на Ближнем Востоке люди достаточно давно и активно едят насекомых, в Европе это пока не так распространено.

Поэтому владелец израильской компании планирует изменить это и расширить ассортимент. Кроме сладостей, с саранчи также будут производить энергетические батончики, бургеры и шарики с фалафель.

Саранча может быть на вкус, как шоколад
Саранча может быть на вкус, как шоколад

Ученые считают, что переход на белок насекомых будет значительно лучшим, чем выращивание домашних животных. По их словам, это более экологично и имеет меньшее влияние на окружающую среду.

Ранее "Телеграф" сообщал о советах диетолога, как следует питаться в осенне-зимний период.

Теги:
#Израиль #Сладости #Еда #Насекомые
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