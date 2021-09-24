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Схоже на горіхи, гриби, каву і шоколад: в Ізраїлі почали готувати солодощі з комах

Автор
Іванка Гамчук
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Сарана містить корисні білки
Сарана містить корисні білки

В компанії планують виготовляти із коників енергетичні батончики, бургери та кульки з фалафелю.

В одній з ізраїльських компаній почали готувати солодощі із коників стрибунців, які за допомогою ароматизаторів можуть мати різні смаки.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє "BBC.NEWS".

Екзотичні солодощі почали готувати в ізраїльській харчовій компанії "Hargol". За словами її власника, на смак коники нагадують горіхи пекан, гриби, каву та шоколад. Проте на виробництві до коників додають різні ароматизатори і вони можуть бути на смак навіть як полуниця чи апельсин.

В компанії планують розширити меню з сарани
В компанії планують розширити меню з сарани

Підприємець Дрор Таїр також розповідає, що в нього виникла ідея готувати коників, адже у 1950-ті роки в Ізраїлі не вистачало продовольчих продуктів, а сарана, яка прилітала з Африки, ще й знищувала врожай. Тоді люди почали готувати шкідників, адже їх було в достатній кількості і вони були смачними. 

Із коників можна готувати різні страви
Із коників можна готувати різні страви

Попри те, що в Африці, Азії, Центральній Америці і на Близькому Сході люди доволі давно і активно їдять комах, в Європі це поки що не так поширено.

Тому власник ізраїльської компанії планує змінити це та розширити асортимент. Окрім солодощів, із сарани також виготовлятимуть енергетичні батончики, бургери та кульки з фалафелю.

Сарана може бути на смак, як шоколад
Сарана може бути на смак, як шоколад

Науковці вважають, що перехід на білок комах буде значно кращим, аніж вирощування свійських тварин. За їх словами, це більш екологічно і матиме менший вплив на навколишнє середовище.

Раніше "Телеграф" повідомляв про поради дієтолога, як варто харчуватися в осінньо-зимовий період.

Теги:
#Ізраїль #Солодощі #Їжа #Комахи
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