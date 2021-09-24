Схоже на горіхи, гриби, каву і шоколад: в Ізраїлі почали готувати солодощі з комах

В компанії планують виготовляти із коників енергетичні батончики, бургери та кульки з фалафелю.

В одній з ізраїльських компаній почали готувати солодощі із коників стрибунців, які за допомогою ароматизаторів можуть мати різні смаки.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє "BBC.NEWS".

Екзотичні солодощі почали готувати в ізраїльській харчовій компанії "Hargol". За словами її власника, на смак коники нагадують горіхи пекан, гриби, каву та шоколад. Проте на виробництві до коників додають різні ароматизатори і вони можуть бути на смак навіть як полуниця чи апельсин.

В компанії планують розширити меню з сарани

Підприємець Дрор Таїр також розповідає, що в нього виникла ідея готувати коників, адже у 1950-ті роки в Ізраїлі не вистачало продовольчих продуктів, а сарана, яка прилітала з Африки, ще й знищувала врожай. Тоді люди почали готувати шкідників, адже їх було в достатній кількості і вони були смачними.

Із коників можна готувати різні страви

Попри те, що в Африці, Азії, Центральній Америці і на Близькому Сході люди доволі давно і активно їдять комах, в Європі це поки що не так поширено.

Тому власник ізраїльської компанії планує змінити це та розширити асортимент. Окрім солодощів, із сарани також виготовлятимуть енергетичні батончики, бургери та кульки з фалафелю.

Сарана може бути на смак, як шоколад

Науковці вважають, що перехід на білок комах буде значно кращим, аніж вирощування свійських тварин. За їх словами, це більш екологічно і матиме менший вплив на навколишнє середовище.

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