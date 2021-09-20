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Как питаться в осенне–зимний период: советы от диетолога Светланы Фус

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как питаться в осенне–зимний период Новость обновлена 20 сентября 2021, 09:51
Как питаться в осенне–зимний период

В осенне–зимний период нужно внести некоторые акценты в питании, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры.⁣⁣⠀

При наступлении холодов, организму требуется намного больше энергии для того, чтобы нормально функционировать. А поэтому, питание в осенне-зимний период имеет свои особенности.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме рассказала своим подписчикам о том, на что нужно обратить внимание в питании в холода.

Диетолог отмечает, что питание на протяжении года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи, и конечно же воду, поэтому сделать наше питание осенью разнообразным, полезным, насыщенным всеми необходимыми витаминами, минералами и другими нутриентами.

На что нужно обратить внимание в питании в осенне – зимний период, чтобы польза была без вреда для вашей фигуры:

  • ⁣⁣Режим питания⁣⁣⠀

⁣⁣Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. ⠀

  • ⁣⁣Температура еды⁣⁣⠀

⁣⁣Важно, чтобы в холода "обогрев" шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендуется, а вот теплая еда будет и насыщать лучше и согревает.

  • Достаточное количество белка

От того насколько наш организм обеспечен белком зависит работа иммунной системы, синтез гормонов, состояние наших мышц и кожи. Белка много содержат рыба, яйца, птица, мясо, молочные продукты, а также каши, бобовые, хлеб из цельного зерна и картофель.

  • Витамин С

В холодное время года он будет поддерживать иммунитет, укреплять сосуды, защищать кожу. Для того чтоб не уменьшать его поступление в организме осенью, а потом и зимой необходимо включать в рацион цитрусовые, киви, замороженные ягоды, квашеные овощи.

  • Сложные углеводы

Это основной поставщик энергии в организм. Их дефицит может привести к нарушению работы щитовидной железы, которая регулирует интенсивность обмена веществ. Поэтому в меню кроме овощей и фруктов нужно обязательно добавлять злаки.

  • Жиры

Осенью в рационе должно быть достаточное количество полезных жиров, которые мы получаем из молочных продуктов, рыбы, яиц, орехов, семечек, авокадо, растительных масел.

  • Питьевой режим

Недостаток жидкости в организме ведет к нарушению обмена веществ. Вода нужна абсолютно для всего: для работы органов кровообращения, пищеварения, нервной системы. В любое время года пить воду необходимо.

  • Физическая нагрузка

Не забывайте о физических нагрузках, которые поддерживают нормальную работу иммунной системы, помогает бороться с осенней хандрой и стрессом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.

Теги:
#Питание #Диетолог #Здоровое питание #Правильное питание #Светлана Фус
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