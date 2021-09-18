Как снизить тягу к сладкому: диетолог Светлана Фус назвала 3 главных правила

Светлана Фус рассказала, как перестать есть много сладкого.

Сладкое — хороший антистресс, которым можно "заесть" плохое настроение. Однако, у различных шоколадок и конфеток есть негативное последствие для фигуры — лишний вес.

Чтобы помочь своим подписчикам, диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, как же можно снизить тягу к сладкому. Эксперт по питанию назвала 3 главных правила, которые помогут вам отказаться от булочек-шоколадок.

Первое правило: чтобы не объедаться сладостями, нужно полноценно питаться и правильно распределять еду в течение дня. Также нужно пить достаточное количество воды.

Второе правило: если "образ" шоколадки не дает вам покоя, позвольте себе съесть маленький кусочек в конце приема пищи.

Третье правило: если у вас нет проблем с ЖКТ, то стоит употреблять как минимум половину овощей и фруктов в сыром виде. Полезные вещества в них помогут удовлетворить потребность в сладком.

Также, существует еще и психологический фактор. Кто-то поощряет себя сладким, кто-то так снимает стресс, а кто-то заменят сладким непрожитые эмоции. Чтобы справиться с этим, необходимо научиться определять свои эмоции, чувства и реальные потребности.

Светлана Фус рассказала, как снизить тягу к сладкому

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом кокосовых сырников, которые нужно готовить в духовке.