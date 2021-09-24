У участника "Голоса страны" в одночасье погибла вся семья: что известно об артисте

Музыкант сразу потерял бабушку, маму и тетю.

Один из ярких участников 11 сезона вокального шоу "Голос країни", выступающий в команде Олега Винника, Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи. Его мама, бабушка и тете скончались предположительно от отравления грибами.

Об этом артист рассказал в эфире "ТСН".

Правоохранители продолжают расследовать причины смерти родственников Мухи. На данный момент главная версия — отравление бледной поганкой. Известно также, что грибами семью угостил их знакомый.

Мама Богдана, Оксана Муха, скончалась на работе. Женщина целый день жаловалась на плохое самочувствие, однако скорую вызывать отказалась. В итоге умерла на руках у пожилого мужчины, за которым ухаживала.

В то же время, только дома, скончались бабушка и тетя артиста. Женщин обнаружили тогда, когда приехали к ним домой, чтобы подготовить Оксану Муху к похоронам. Однако дверь никто не открывал. Когда ГСЧС удалось попасть в квартиру, они обнаружили еще два трупа.

На своей странице в Инстаграм Богдан опубликовал милый архивный снимок со своей мамой.

"Ты показала мне что на самом деле является важным, и на сколько я в своих делах , в саморазвитии, в амбициях, в музыке ….забыл о главных и простых вещах. Люблю тебя такая, как ты есть" — посвятил своей маме публикацию музыкант.

Богдан Муха занимается музыкой с детства, окончил музыкальную школу и училище, был солистом областной филармонии на сцене исполнял академические композиции и романсы. Вместе с другом пишет собственные музыкальные произведения. Фанат легендарного Фредди Меркьюри. Благодаря песни своего кумира Богдан завоевал расположение всех тренеров на шоу "Голос страны".

Ранее, "Телеграф" писал, что в Винницкой области медики не смогли спасти двух девочек 4 и 13 лет. Сестры попали в больницу с симптомами острого отравления. Вероятно они собирали в лесу грибы и наелись ядовитых ягод.