У учасника "Голосу країни" відразу загинула вся сім’я: що відомо про артиста
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
Музикант відразу втратив бабусю, маму і тітку.
Один з яскравих учасників 11 сезону вокального шоу "Голос країни", який виступав в команді Олега Винника, Богдан Муха відразу втратив всю родину. Його мама, бабуся і тітка померли імовірно від отруєння грибами.
Про це артист розповів в ефірі "ТСН".
Правоохоронці продовжують розслідувати причини смерті родичів Мухи. Зараз головна версія — отруєння блідою поганкою. Відомо також, що грибами сім’ю пригостив їх знайомий.
Мама Богдана, Оксана Муха, померла на роботі. Жінка цілий день скаржилася на погане самопочуття, однак швидку викликати відмовилася. В результаті померла на руках у літнього чоловіка, за яким доглядала.
Водночас, тільки вдома, померли бабуся і тітка артиста. Жінок виявили тоді, коли приїхали до них додому, щоб підготувати Оксану Муху до похорону. Однак двері ніхто не відчиняв. Коли ДСЧС вдалося потрапити в квартиру, вони виявили ще два трупи.
На своїй сторінці в Інстаграм Богдан опублікував милий архівний знімок зі своєю мамою.
"Ти показала мені що насправді є важливим, і на скільки я в своїх справах, в саморозвитку, в амбіціях, в музиці … Забув про головні і прості речі. Люблю тебе така, як ти є" — присвятив своїй мамі публікацію музикант .
Богдан Муха займається музикою з дитинства, закінчив музичну школу та училище, був солістом обласної філармонії на сцені виконував академічні композиції та романси. Спільно з другом пише власні музичні твори. Фанат легендарного Фредді Меркьюрі. Завдяки пісні свого кумира Богдан завоював прихильність всіх тренерів на шоу "Голос країни".
Раніше, "Телеграф" писав, що у Вінницькій області медики не змогли врятувати двох дівчаток 4 і 13 років. Сестри потрапили в лікарню з симптомами гострого отруєння. Ймовірно вони збирали в лісі гриби і наїлися отруйних ягід.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-