Трагедія під Вінницею: після збору ягід померли дві сестри

Медики не змогли врятувати дівчаток 4 і 13 років, які потрапили до лікарні з симптомами гострого отруєння

У Вінницькій області розслідують смерть двох сестер, які померли в лікарні через отруєння невідомою речовиною.

Як розповіли в облуправлінні Нацполіції, трагедія сталася в Гайсинському районі. У місцеву лікарню у важкому стані швидкі привезли трьох дітей — сестер 4-х і 13-ти років і 12-річного хлопчика — їх родича. У всіх були ознаки гострого отруєння, і під час надання медичної допомоги дівчатка померли. Хлопчика вдалося реанімувати, і зараз він знаходиться в лікарні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Від чого загинули діти, встановлять експерти. Однак, за однією з версій, діти на прогулянці в лісі збирали гриби і могли з’їсти лісові ягоди. Поліцейські також перевіряють, чи професійно діяли медики, рятуючи сестер.

Нагадаємо, в Німеччині відбулося загадкове отруєння невідомою хімречовиною, в результаті якого в лікарню у важкому стані відвезли сімох студентів та співробітників Дармштадтського технічного університету, у яких посиніли кінцівки.