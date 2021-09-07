Укр

Трагедия под Винницей: после сбора ягод умерли две сестры

Автор
Е. Волкова
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По одной из версий, девочки собирали грибы и могли наесться ядовитых ягод в лесу Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:29
По одной из версий, девочки собирали грибы и могли наесться ядовитых ягод в лесу

Медики не смогли спасти девочек 4 и 13 лет, которые попали в больницу с симптомами острого отравления

В Винницкой области расследуют смерть двух сестер, которые скончались в больнице из-за отравления неизвестным веществом.

Как рассказали в облуправлении Нацполиции, трагедия произошла в Гайсинском районе. В местную больницу в тяжелом состоянии скорые привезли троих детей — сестер 4-х и 13-ти лет и 12-летнего мальчика — их родственника. У всех были признаки острого отравления, и во время оказания медпомощи девочки скончались. Мальчика удалось реанимировать, и сейчас он находится в больнице.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". От чего погибли дети, установят эксперты. Однако, по одной из версий, дети на прогулке в лесу собирали грибы и могли съесть лесные ягоды. Полицейские также проверяют, профессионально ли действовали медики, спасая сестер.

Напомним, в Германии произошло загадочное отравление неизвестным химвеществом, в результате которого в больницу в тяжелом состоянии увезли семерых студентов и сотрудников Дармштадтского технического университета, у которых посинели конечности.

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