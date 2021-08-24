Укр

Попытка массового убийства в немецком вузе: из-за яда у студентов посинели конечности

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Попытка массового убийства в немецком вузе: из-за яда у студентов посинели конечности Новость обновлена 24 августа 2021, 16:51

Стали известны подробности ЧП в Германии, у студентов и сотрудников вуза — необычные симптомы отравления

Стали известны подробности массового отравления в Германии, в результате которого в больницу в тяжелом состоянии увезли семерых студентов и сотрудников Дармштадтского технического университета.

По информации DW, ЧП произошло в столовой вуза — именно там, полагают следователи прокуратуры, и были отравлены вода и пища. 

Известно, что плохо студентам и преподавателям стало после обеда: вслед за тошнотой у них посинели руки и ноги. Среди семерых госпитализированных один студент находился в критическом состоянии, однако на момент выхода новости ему стало лучше.

Уже известно, что люди были отравлены ядом с едким запахом, образцы которого сейчас изучают в лабораториях.

Здание, где отравились немцы, сейчас закрыто. А копы разыскивают другие продукты, которые могут быть тоже заражены, просят студентов выбросить сомнительное содержимое холодильников и есть лишь то, что куплено вне университета.

По факту попытки массового убийства студентов и преподавателей в Германии продолжается расследование.

Напомним, ранее в украинском отеле "Bugaz Sea View" в Грибовке под Одессой отравилось 9 детей.

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